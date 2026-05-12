Niemcy rozwijają z Ukrainą produkcję dronów. Błaszczak: A co robi rząd Tuska?

Ukraina aktywnie rozwija produkcję dronów wykorzystywanych do walk na froncie. Jeden z tamtejszych producentów planuje wyprodukować ponad 3 miliony tanich wojskowych bezzałogowców do końca 2026 roku. Dla porównania, w 2025 roku Stany Zjednoczone wyprodukowały ich zaledwie 300 000.

Ukraińcy opracowują również technologiczne innowacje. Firma zbrojeniowa Sine Engineering, która niedawno otrzymała wielomilionowe dofinansowanie z amerykańsko-ukraińskiego Funduszu Inwestycyjnego na rzecz Odbudowy, jest pionierem technologii, która pozwala dronom latać bez naprowadzania GPS, aby omijać przeszkody.

Błaszczak krytykuje rząd

Były minister obrony narodowej zamieścił w sieci wpis, w którym skrytykował rząd Donalda Tuska za brak aktywnej współpracy z Kijowem w kwestii opracowywania nowych technologii związanych z użyciem dronów na polu walki. Krytyka jest tym ostrzejsza, że, jak napisał Mariusz Błaszczak, Niemcy właśnie podpisały z Ukrainą "umowę dotyczącą produkcji dronów i transferu technologii – są jasne ustalenia, finansowanie i lista wspólnych projektów". Polski rząd ograniczył się jedynie do podpisania listu intencyjnego, z którego na dziś "nie wynika praktycznie nic".

"To szczególnie oburza, gdy przypomnimy sobie, kto od początku wojny realnie pomagał Ukrainie najbardziej. Polacy zdali egzamin solidarności i bezpieczeństwa lepiej niż wiele dużo bogatszych państw Europy" – stwierdził polityk PiS.

Błaszczak wskazał dalej, że Polska, wzorem Niemiec, powinna twardo walczyć o swoje interesy: zabezpieczać kontrakty, technologie i miejsca pracy dla własnego przemysłu. Tymczasem, według niego, polski rząd jedynie "robi zdjęcia i konferencje" oraz składa "puste deklaracje".

"Zamiast wykorzystać ogromny kapitał polityczny i moralny, jaki Polska wypracowała swoją pomocą dla Ukrainy, obecna władza oddaje pole innym krajom. Nie widać walki o udział polskich firm w odbudowie Ukrainy, o transfer technologii, o wielkie kontrakty dla naszego przemysłu zbrojeniowego czy infrastrukturalnego. Rząd Tuska zachowuje się tak, jakby bał się upominać o polskie interesy. Solidarność nie może oznaczać naiwności" – zakończył swój wpis Błaszczak.

