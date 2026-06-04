Generał ostro o zakupie z SAFE. "Mnie to przeraża"

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk opublikował nagranie, na którym prezentuje jeden z zakupów realizowanych poprzez środki z unijnej pożyczki SAFE. "300 tysięcy hełmów bojowych HBT-02 zostało zakontraktowane w ramach programu SAFE za ponad 700 milionów złotych!" – chwali się polityk.

Na nagraniu Tomczyk mówi: – To nie jest zwyczajny hełm, to jest hełm z programu Tytan, jeden z najnowocześniejszych na świecie. Właśnie podpisaliśmy umowę na zakup, uwaga, 300 tys. takich hełmów dla żołnierzy Wojska Polskiego za ponad 700 mln zł w ramach programu SAFE.

Program "Tytan" to polski program "żołnierza przyszłości" — formalnie Zaawansowany/Zintegrowany Indywidualny System Walki. Chodzi o komplet nowoczesnego wyposażenia dla żołnierza: broń, mundur, kamizelkę, hełm, łączność, noktowizję/optoelektronikę, celowniki, systemy obserwacji, oporządzenie, ochronę balistyczną itd.

– Wtedy, kiedy w 2023 roku przyszliśmy do Ministerstwa Obrony Narodowej, to wciąż, uwaga, kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy miało hełmy stalowe. Ten okres bezpowrotnie minął. Dzisiaj są to hełmy kompozytowe. A to jest kolejne wcielenie hełmu, które dla żołnierzy będzie podstawą wyposażenia. Zdejmowana szczęka, gogle, ale przede wszystkim możliwość dopasowania tego hełmu do swoich wymagań. Tytaniczna praca została wykonana przed tym hełmie. Te hełmy właśnie trafiły do produkcji – poinformował wiceminister.

Wojskowy: Mnie to przeraża

Wpis wiceszefa MON skomentował gen. broni rez. dr Jarosław Gromadziński, były dowódca Eurokorpusu, twórca 18. Dywizji Zmechanizowanej

"Jeśli pożyczka SAFE jest brana po to, aby kupić hełmy… to mnie to przeraża. Takie zakupy powinny być dawno zrealizowane!!! Dziś Pan Minister się tym chwali. Jestem zażenowany. Zgodnie z obietnicami MON, pożyczka SAFE miała budować realne zdolności Sił Zbrojnych RP!" – zauważa wojskowy.

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