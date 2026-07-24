Morawiecki będzie rządził z Tuskiem? Jednoznaczny głos z KO

W czwartek (23 lipca) około godz. 15:00 zakończyło się trwające ponad trzy godziny spotkanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z wiceprezesem PiS Mateuszem Morawieckim. Rozmowa nie wygasiła konfliktu wokół działalności Stowarzyszenia Rozwój Plus, którego liderem jest były premier. On i jego współpracownicy deklarują, że nie podporządkują się zarządzeniu partii o zakazie działalności w innych podmiotach niż Prawo i Sprawiedliwość. Morawiecki oświadczył, że nie zamierza rezygnować ze stowarzyszenia, a jednocześnie nie chce opuszczać PiS.

Tomczyk: Mafijne działania w PiS

Sytuację w największej partii opozycyjnej komentował Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. Jego zdaniem, podziału nie da się już uniknąć.

– Dzisiaj, moim zdaniem, nie łączy ich już nic. Ten spór, on ma taki wymiar personalny, ale on też jest w jakimś sensie merytoryczny, bo dotyczy linii politycznej i stosunku do Europy, stosunku do rządów Prawa i Sprawiedliwości. I w tym sensie on jest sporem o coś. To są radykałowie z jednej strony i jeszcze więksi radykałowie z drugiej strony – powiedział.

– Ja mam takie myślenie o tym, że ja nie kibicuję żadnej z tych drużyn. Kibicuję obydwu. Żeby walczyły jak najdłużej. Uważam, że PiS źle przysłużył się Polsce przez te 8 lat, że dzisiaj na wierzch wychodzi całe to bagno, które było tam w środku – dodał.

Wiceszef MON został również zapytany, czy byłaby możliwość współpracy Donalda Tuska z Mateuszem Morawieckim. Tomczyk jednoznacznie wykluczył taką ewentualność, stwierdzając, że nie wyobraża sobie tego.

– Morawiecki to jest człowiek, który wywołał wielką wojnę z Unią Europejską, na której wszystko przegrał. Nie, on podobno ją chciał skończyć, tylko Zbigniew Ziobro mu nie pozwalał. No, ale on był premierem, na której wszystko przegrał, gdzie zostały zablokowane pieniądze dla polskich przedsiębiorców w wysokości kilkuset de facto miliardów złotych. To jest efekt rządów Morawieckiego – powiedział.

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