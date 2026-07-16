Morawiecki o swojej przyszłości w PiS: Moja deklaracja jest jasna

Władze PiS nakazały w środę działaczom partii wystąpienie ze stowarzyszeń – jak mówił Rafał Bochenek – "prowadzących działalność polityczną", w tym ze stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Ten drugi podporządkował się decyzji kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.

– Statut Prawa i Sprawiedliwości jasno mówi, że nie można prowadzić działalności konkurencyjnej wobec PiS. W ocenie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości stowarzyszenia, które powstawały ostatnio w ramach PiS, są – de facto – tworzeniem ugrupowań, które będą prowadzić konkurencyjną działalność – tłumaczył Sasin w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl.

Jego zdaniem, w przypadku stowarzyszenia Rozwój Plus "już w ostatnim czasie bardzo wyraźnie dało się zobaczyć różnego rodzaju nieskonsultowane z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości inicjatywy, zgłaszane postulaty programowe, czy teraz zapowiadane w najbliższym czasie duże eventy, jako żywo przypominające konwencje partyjne".

Morawiecki o "wąskiej grupie intrygantów"

Swoje stanowisko wyraził teraz także Mateusz Morawiecki. "W momencie największego kryzysu rządu Tuska, ogromnej liczby afer, zawału służby zdrowia i konfliktów w koalicji, wywołanie wewnętrznego podziału w naszej partii przez wąską grupę intrygantów jest ostatnią rzeczą, której nam potrzeba" – ocenił wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

"Moja deklaracja jest jasna: chcę pozostać w PiS, chcę rozwijać stowarzyszenie Rozwój Plus. Chcę wygranej ambitnej Polski. To wszystko możliwe tylko razem" – napisał na platformie X były premier.

Albo stowarzyszenie, albo PiS

Władze Prawa i Sprawiedliwości zdecydowały, że "członkowie PiS, niezależnie od pełnionych funkcji, są zobowiązani do bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prawa, których statutowym lub faktycznym celem jest prowadzenie działalności o charakterze politycznym".

Parlamentarzyści PiS muszą podjąć decyzję. Poczynając od 16 lipca, mają siedem dni na wypełnienie specjalnego oświadczenia.

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