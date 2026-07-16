"Wiem, o czym mówię". Jaki zwrócił się do frakcji Morawieckiego

Władze PiS zdecydowały, że "członkowie PiS, niezależnie od pełnionych funkcji są zobowiązani do bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prawa, których statutowym lub faktycznym celem jest prowadzenie działalności o charakterze politycznym".

Albo Stowarzyszenie albo PiS?

Rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek zaznaczył, że do takiej kategorii zaliczone zostało kierowane przez Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenie Rozwój Plus. Teraz parlamentarzyści PiS muszą podjąć decyzje. Dostaną do wypełnienia specjalne oświadczenia. Poczynając od dziś (16 lipca) mają siedem dni.

Z wpisu opublikowanego jeszcze w środę przez byłego premiera wynika jednak, że nie Stowarzyszenie, do którego należy kilkudziesięciu posłów PiS z jego frakcji, będzie nadal funkcjonować.

Nie jest tajemnicą, że od samego początku inicjatywy Morawieckiego i jego współpracowników, w największej partii opozycyjnej występuje w tej sprawie spór. Komentatorzy polityczni zastanawiają się, czy ostatecznie nie zakończy się on wystąpieniem z PiS frakcji Morawieckiego.

Jaki apeluje do frakcji Morawieckiego: Zostańcie

W czwartek wpis dotyczący powstałego w partii kłopotu opublikował Patryk Jaki, polski poseł do Parlamentu Europejskiego z frakcji tzw. ziobrystów. Polityk ustosunkował się do wpisu Morawieckiego na temat Stowarzyszenia Rozwój Plus zamieszczonego na platformie X po informacji o decyzji władz PiS o zakazie uczestnictwa członków partii w stowarzyszeniach politycznych.

Zdaniem Jakiego wszystkie aktywności, jakie Morawiecki chce wykonywać w ramach swojego stowarzyszenia może realizować w ramach PiS. "Co więcej, partia dała Mateuszowi takie narzędzia, jakich nie ma nikt inny w PiS, np. funkcję Szefa EKR, stanowisko wiceprezesa partii (który jako jedyny ma swój budżet (ZPP) na działalność programową), a jego ludzie od dawna najczęściej reprezentują partię w mediach" – zwrócił uwagę eurodeputowany.

W jego opinii być może byłemu szefowi rządu nie chodzi zatem o te idee, lecz o ambicje. Jaki zaznacza nawiasem mówiąc, że też na nią chorował) "Dojrzałem już (a jestem znacznie młodszy) i własne «ja» schowałem" – spuentował wątek.

"Postulat PJK, aby wreszcie rozwiązać te wszystkie frakcje, jest po prostu dobry i jest tym, co zrobiłby każdy prawdziwy lider. Więc mając do wyboru grilla albo silniejszy PiS – wybór powinien być jasny" – uważa Jaki. "Tym bardziej, że sondaż z wczoraj daje nam 30%, PO – 32%, Konfie – 11%" – argumentuje.

"Zostańcie. Wkrótce wyprzedzimy PO i za rok wracamy do władzy, i zbudujemy razem silniejszą Polskę" – postuluje polityk PiS.

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