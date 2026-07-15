Mentzen po uchwale PiS: Muszę zaktualizować warunki

Jarosław Kaczyński ogłosił w środę, że PiS założy pakt senacki z Bezpartyjnymi Samorządowcami. W reakcji Sławomir Mentzen napisał, że aby prawicowy pakt senacki mógł realnie powstać potrzebne jest spełnienie dwóch warunków. Po pierwsze patronat prezydenta Nawrockiego i po drugie trzy liczące się partie na pokładzie. Takie przekonanie politycy Konfederacji wyrażali już wcześniej. Być może dziś zaszła pewna nowa okoliczność.

Zakaz udziału członków PiS w stowarzyszeniach politycznych

Tego samego dnia władze PiS podjęły bowiem uchwałę stanowiącą, że "członkowie PiS, niezależnie od pełnionych funkcji są zobowiązani do bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prawa, których statutowym lub faktycznym celem jest prowadzenie działalności o charakterze politycznym".

Pakt senacki. Mentzen: Warunkiem cztery liczące się partie na pokładzie

Wobec tego jeden z liderów Konfederacji przekazał, że musi zrewidować wcześniejsze przesłanki, sugerując, że decyzja Kaczyńskiego o zakazie udziału w stowarzyszeniach doprowadzi do rozłamu w partii poprzez wyjście z niej frakcji Mateusza Morawieckiego.

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"Muszę zaktualizować warunki, bo sytuacja jest dynamiczna. Po przykryciu batożenia Czarnka paktem z Wochem, Kaczyński przykrywa kabaret z Wochem rozpadem PiSu. 2. Cztery liczące się partie na pokładzie" – napisał Mentzen.

Parlamentarzyści PiS muszą wypełnić oświadczenia

Rzecznik PiS Rafał Bochenek zaznaczył, że "jeżeli chodzi o organizacje, takie jak chociażby 'Stowarzyszenie Rozwój Plus' czy 'Po Pierwsze Polska', to są właśnie te organizacje, które w tej uchwale zostały zdefiniowane jako organizacje prowadzące taką działalność polityczną". – W związku z tym członkowie tych stowarzyszeń powinni złożyć deklarację o wystąpieniu z tych stowarzyszeń i powstrzymać się jak od jakiekolwiek działalności w ramach tych gremiów – oznajmił.

– W dniu dzisiejszym zostanie również rozesłane takie oświadczenie do wszystkich parlamentarzystów PiS, jak i eurodeputowanych, w którym parlamentarzyści i europosłowie będą mieli oświadczyć, iż nie są członkami takiej organizacji. Czas na wypełnienie takiego oświadczenia to jest siedem dni od jutra – przekazał Bochenek.