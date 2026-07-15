PiS buduje pakt senacki. Ogłosił pierwsze porozumienie

– Porozumieliśmy się z panem Markiem Wochem. Będziemy współdziałać w celu wspólnego wystąpienia formacji prawicowych w Senacie – ogłosił Jarosław Kaczyński. Jak wskazał, szczegóły paktu wyborczego nie są jeszcze uzgodnione. – Dziś przed całą prawą stroną sceny politycznej stoi problem jedności. Dezintegracja tej sceny prowadzi do zagrożenia, które sprowadza się do tego, że obecny obóz rządzący nie traci szansy na utrzymanie władzy – mówił prezes PiS.

Kaczyński, ogłaszając sojusz z Markiem Wochem, nie przesądził, jaki będzie jego kształt: – Forma tego wystąpienia, czy to będzie bezpośredni sojusz, czy komitet społeczny, który zainicjuje wspólne działanie, nie jest jeszcze przesądzona. Tutaj potrzebne są szersze rozmowy, my opowiadalibyśmy się za komitetem.

Szef PiS podkreśla, że konieczne jest zjednoczenie, "by Senat przestał być miejscem, gdzie dominują lewica i liberałowie". – To współpraca ważna, bo ważni są Bezpartyjni Samorządowcy, szersza paleta ugrupowań, środowisk, które dzięki działaniu pana prezesa się zjednoczyły – dodał.

Przypomnijmy, że Marek Woch w 2025 r. był jednym z kontrkandydatów Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, ale nie dostał się do drugiej tury (uzyskał najsłabszy wynik – 0,09 proc. głosów). W środę podziękował Kaczyńskiemu za podjęcie współpracy. Następnie tłumaczył arytmetykę wyborczą, wskazując, jak istotne jest porozumienie sił prawicowych. – Jako Bezpartyjni Samorządowcy jesteśmy też przygotowani do samodzielnych wyborów do Sejmu – zapewniał Woch.

Pakt senacki PiS i Konfederacji? Bielan o szczegółach

Adam Bielan, europoseł PiS, był pytany w Polsat News o tzw. pakt senacki prawicy w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Europoseł przyznał, że liczy osobiście na inicjatywę prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie.

– Ktoś musi zaprosić liderów i zacząć już konkretne rozmowy. Myślę, że jesień-zima tego roku to będzie dobry moment, żeby takie rozmowy rozpocząć i później finalizować, bo rzeczywiście – bez paktu senackiego nie uda nam się odbić izby wyższej – ocenił.

Pytany, czy w tzw. pakcie senackim znajdzie się miejsce także dla Konfederacji Korony Polskiej, Adam Bielan odpowiedział, że "trudno mi sobie wyobrazić rozmowy z Grzegorzem Braunem po tym, co robi, co mówi, jak zachowują się jego współpracownicy".

Adam Bielan stwierdził, że "PiS z dużą częścią Konfederacji jest w stanie stworzyć takie rozwiązanie, które zwycięży w wyborach do Senatu".