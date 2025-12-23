Braun proponuje PiS i Konfederacji niepodległościowy pakt senacki

Polski poseł do Parlamentu Europejskiego wystąpił wraz ze współpracownikami na konferencji prasowej, na której poinformował o wezwaniu wysuniętym przez Koronę do Konfederacji i PiS-u.

Konfederacja Korony Polskiej zachęca PiS i Konfederację WiN do sformowania na wybory parlamentarne wspólnego bloku senackiego. KKP podkreśla, że tego rodzaju inicjatywa mogłaby mieć bardzo mocny patronat głowy państwa.

Braun proponuje niepodległościowy pakt senacki

– Prawacki pakt senacki. Niepodległościowy pakt formacji patriotycznych, prawicowych – do tego wzywamy. – Konfederacja Korony Polskiej, chociaż w sposób głupi i podły stygmatyzowana, eliminowana z życia publicznego, z dostępu do mediów, nie zaprzestaje pracy politycznej, której celem jest odzyskanie niepodległości – powiedział Braun, wzywając do paktu senackiego formacje, które prezentują się Polakom jako: prawicowe, patriotyczne, narodowe, wolnościowe, konserwatywne.

Polityk mówił, jak ważne jest, by opcja niepodległościowa wygrała w wyborach do Senatu. – Zwyciężyć to znaczy wziąć 50 i jeszcze jedno miejsce w Senacie. Tutaj nie ma żadnej zamulającej i zaciemniającej rzeczywistość ordynacji wyborczej ze skomplikowanym systemem przeliczania – podkreślił.

Patronat prezydenta Nawrockiego

Zdaniem Brauna nie ma możliwości, aby PiS zdołał samodzielnie uzyskać większość w Senacie. Z kolei w razie połączenia sił z dwoma Konfederacjami, a być może szerszą grupą formacji prawicowych, pozwoli odnieść w Senacie być może bardzo zdecydowane zwycięstwo.

Polski poseł do unijnego parlamentu powiedział, że naturalnym akuszerem niepodległościowego paktu senackiego powinien być prezydent Karol Nawrocki.

PiS, Konfederacja i Korona albo demokracja walcząca z Polakami

Braun zwrócił uwagę, że nie jest to autorski pomysł Korony, bo w przestrzeni publicznej koncepcja paktu senackiego pojawiła się już kilka miesięcy temu.

– Nasza propozycja wstępna będzie tak dobra dla każdego z potencjalnych uczestników niepodległościowego paktu senackiego, że praktycznie z góry możemy ją nazwać "propozycją nie do odrzucenia". Chodzi o wystawienie kandydatów, którzy dla wyborców wszystkich ugrupowań współtworzących pakt będą mieli nieposzkalowaną opinię w zakresie niepodległości Polski.

– To jedyny wstępny warunek, którego wszakże nie będzie łatwo odrzucić czy kontestować tym, którzy mienią się na polskiej scenie politycznej prawicowcami – ocenił Braun.

Zdaniem Brauna, jeżeli PiS i dwie Konfederacje nie zawiążą paktu senackiego, to zwycięstwo odniesie "totalna demokracja walcząca z Polakami – rząd 13 grudnia".

Polityk argumentował, że Konfederacja Korony Polskiej jest już na tyle silna, że bez zaangażowania jej wyborców, sympatyków i działaczy nie uda się pokonać koalicji "demokracji walczącej" w wyborach do Senatu. [...] – KKP nie stawia na egoizm, stawia na odzyskanie niepodległości.

