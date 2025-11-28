Braun: Trzeba ewakuować Polskę z eurokołchozu

W wywiadzie dla Marka Skalskiego na kanale "Najwyższego Czasu" na Rumble – YouTube cenzuruje Nczas – gościem był polski poseł na Parlamentu Europejskiego i lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun. Jednym z tematów rozmowy była Unia Europejska.

Grzegorz Braun: Ewakuować Polskę z eurokołchozu

Polityk, który udzielał wywiadu ze Strasburga, powiedział, że konsekwentnie "dyktuje do protokołu" swoje słowa sprzeciwu wobec nic dobrego nie wnoszącej do Europy działalności unijnego parlamentu. Jak zaznaczył, konkluzja pozostaje niezmienna, jest nią Polexit. – Odzyskajmy niepodległość, bo jest to projekt zły, szkodliwy, natarczywy i deprawujący – podkreślił, precyzując, że w ostatnim czasie wyrazem tego jest orzeczenie TSUE nakazujące Polsce uznawać "małżeństwa" jednopłciowe mieszkańców innych europejskich państw. – Eurokołchoz idzie w zaparte i narzuca podległym sobie, zwasalizowanym krajom, nardom, państwom, antycywilizacyjne rozwiązania prawne – powiedział Braun.

Europoseł przypomniał też kilka innych argumentów, które jego zdaniem powinny determinować polskie władze do "ewakuacji Polski z eurokołchozu" i "wyprowadzenia eurokołchozu z Polsk": Zielony Ład, pakt migracyjny, podżeganie do wojny. Zdaniem polityka Polska odzyskałaby w ten sposób niepodległość. Unia Europejska, podkreślił, jest wroga wolności, normalności oraz tradycji narodowej i przybrała charakter totalniacki. Braun ocenił ponadto, że podatki nigdy nie będą niższe, jeśli Polska będzie trwać w Unii Europejskiej.

Lider Korony: Polska zaradność jest trwoniona

Braun powiedział, że program Konfederacji Korony Polskiej jest obecnie najbardziej wolnościowym z dostępnych na polskim rynku politycznym. – Na wolnościowość możemy ścigać się z każdym i wygrywamy w cuglach – ocenił. Jak podkreślił, w Polsce zamiast nadal próbować naprawiać socjalizm, należałby wprowadzić ustrój wolności.

– Cały czas jesteśmy na etapie naprawiania błędów i wypaczeń socjalizmu, eurosocjalizmu – ja się na to osobiście nie piszę. Szkoda mi reszty życia przeznaczać na uczestniczenie w rytuałach galwanizowania żaby, balsamowania trupa – powiedział Braun.

– Odzyskajmy niepodległość, a odzyskamy wigor. Polska przedsiębiorczość, zaradność i solidność w pracy, to na tle, które można obserwować w szerokim świecie, powinniśmy błyszczeć. Polska zaradność to skarb narodowy, tyle że jest on trwoniony przez rządzących, którzy kolejną dekadę, ba – kolejne stulecie, próbują założyć Polsce to niepasujące do krowy siodło – powiedział nawiązując do słynnych słów Stalina. – Próbują założyć homonto etatyzmu i biurokratyzmu – stwierdził, dodając że wielu rodaków się na to godzi, ale zdeterminowana mniejszość może sprawić, że "chorągiewki koniunkturalizmu zaczną odwracać się na wietrze historii". Jak dodał, sondaże pokazują, że proces ten już trwa.

