Trump rozmawiał z Putinem. Pilny komunikat

Prezydent Stanów Zjednoczonych przekazał informację ws. rozmowy z rosyjskim przywódcą za pośrednictwem swojej platformy Truth Social. "Właśnie odbyłem dobrą i bardzo produktywną rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Putinem przed moim spotkaniem z prezydentem Ukrainy Zełenskim, które odbędzie się dziś o godzinie 13:00 (19:00 czasu polskiego – red.)" – napisał Donald Trump.

Na niedzielę zaplanowano spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem na Florydzie.

Zdaniem byłego szefa BBN i byłego dowódcy jednostki wojskowej GROM, "żeby doszło do porozumienia muszą tego chcieć obie strony, a strona rosyjska nie jest skłonna do jakichkolwiek porozumień". – Jeśli prowadzi się negocjacje, mówi się o negocjacjach, to obie strony muszą być skłonne do jakichś ustępstw, a strona rosyjska nie tylko nie jest skłonna do ustępstw, a wręcz eskaluje – nie chce zatrzymać się na obecnej linii frontu, żąda od Ukrainy de facto kapitulacji, przekazania kolejnych obszarów – powiedział gen. Polko na antenie Polsat News.

Koniec wojny? Zełenski wskazał termin

Ukraiński przywódca odniósł się do przyszłości swojego kraju na portalu Telegram. "Losy wojny, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie, mogą rozstrzygnąć się jeszcze przed końcem tego roku, jednak zależy to głównie od partnerów Kijowa" – napisał Wołodymyr Zełenski.

Jak zaznaczył prezydent, "teraz trwają jedne z najbardziej aktywnych dni dyplomatycznych w roku i wiele może się rozstrzygnąć do Nowego Roku, i robimy wszystko, by tak się stało, lecz to, czy zapadną decyzje, zależy od partnerów". "Od tych, którzy pomagają Ukrainie, oraz od tych, którzy wywierają presję na Rosję, aby Rosjanie odczuwali konsekwencje własnej agresji" – dodał.

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że tylko w tym tygodniu Rosja skierowała w kierunku Ukrainy ponad 2,1 tys. dronów uderzeniowych, około 800 kierowanych bomb lotniczych, a także 94 rakiety różnych typów. "Wszystko przeciwko naszym ludziom, przeciwko życiu i wszystkiemu, co zapewnia jego normalność; przede wszystkim przeciwko naszej infrastrukturze energetycznej" – czytamy.

