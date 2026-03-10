Putin proponuje Europie rosyjską ropę i gaz. USA mogą złagodzić sankcje

Putin stwierdził, że wojna USA i Izraela z Iranem wywołała światowy kryzys energetyczny. Ostrzegł, że wydobycie ropy naftowej zależne od transportu przez Cieśninę Ormuz może wkrótce zostać wstrzymane.

Według niego Rosja, drugi co do wielkości eksporter ropy naftowej na świecie i posiadacz największych rezerw gazu ziemnego, jest gotowa ponownie współpracować z europejskimi klientami, jeśli będą chcieli powrócić do długoterminowych kontraktów.

– Jeśli europejskie firmy, europejscy nabywcy nagle zdecydują się na reorientację i zaoferują nam długoterminową, stabilną współpracę, bez względu na okoliczności polityczne, to proszę, nigdy nie odmawialiśmy. Jesteśmy gotowi współpracować również z Europejczykami – przekonywał.

Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, Unia Europejska dąży do całkowitej niezależności energetycznej od Moskwy. Tylko dwa kraje UE (Węgry i Słowacja) nalegają na dalsze kupowanie taniej rosyjskiej energii, wbrew stanowisku Brukseli.

Blokada Cieśniny Ormuz. Putin mówi o całkowitym wstrzymaniu dostaw ropy i gazu

Wojna w Iranie i blokada Cieśniny Ormuz, przez którą przechodzi jedna trzecia światowego handlu ropą naftową, zdaniem Putina, "uderzy w cały system międzynarodowych stosunków gospodarczych".

– Inflacja wzrośnie, produkcja ucierpi, a rynki energii wejdą w nową rzeczywistość cenową, ponieważ szybkie zastąpienie bliskowschodniej ropy i gazu będzie niemożliwe. Wydobycie ropy naftowej, zależne od Cieśniny Ormuz, grozi całkowitym zatrzymaniem w ciągu najbliższego miesiąca – stwierdził.

Według Putina, rosyjskie firmy energetyczne, "zawsze wyróżniały się stabilnością" i "niezawodnością" dostaw. Podkreślił, że muszą one wykorzystać obecne wysokie ceny, które w poniedziałek (9 marca) wzrosły do 119 dolarów za baryłkę ropy Brent i przeznaczyć dodatkowe dochody z eksportu na redukcję zadłużenia wobec krajowych banków.

Administracja Trumpa rozważa złagodzenie sankcji wobec Rosji

W obliczu zamieszania na światowych rynkach energii administracja Donalda Trumpa rozważa złagodzenie sankcji naftowych wobec Rosji w ciągu jednego dnia – podał Reuters, powołując się na trzy źródła zaznajomione z tymi planami.

Według nich, plan Waszyngtonu obejmuje zarówno szerokie złagodzenie ograniczeń, jak i ukierunkowane opcje umożliwiające niektórym krajom, takim jak Indie, zakup rosyjskiej ropy bez obawy przed sankcjami USA, w tym cłami.

Prezydenci Trump i Putin rozmawiali w poniedziałek (9 marca) przez telefon o wojnie w Iranie i perspektywach pokoju na Ukrainie. Kreml poinformował, że rozmowa odbyła się z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych.

