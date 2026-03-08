Rosyjski przywódca po raz kolejny od początku wojny na Ukrainie przekonywał, że źródłem konfliktu było wsparcie państw zachodnich dla protestów w Kijowie w latach 2013–2014, które doprowadziły do obalenia prezydenta Wiktora Janukowycza.

Kreml konsekwentnie powtarza tę wersję wydarzeń

W rozmowie z rosyjskim kanałem "Wieści", cytowanej przez państwową agencję TASS, Putin stwierdził, że wydarzenia na Ukrainie były "zamachem stanu" wspieranym przez Zachód. – Kryzys na Ukrainie wynikał ze wsparcia państw zachodnich dla zamachu stanu w Kijowie – powiedział. Zdaniem rosyjskiego prezydenta to właśnie odsunięcie od władzy Janukowycza, który po protestach uciekł do Rosji, zapoczątkowało dalszy rozwój wydarzeń. Jak mówił, po tych wydarzeniach "rozpoczęły się wydarzenia na Krymie, a następnie w południowo-wschodniej Ukrainie, w Donbasie i w Noworosji".

Ukraina oraz państwa zachodnie konsekwentnie odrzucają rosyjską narrację. Według nich protesty były spontanicznym ruchem społecznym, natomiast aneksja Krymu i działania w Donbasie stanowiły akt agresji Rosji wobec Ukrainy.

Rosja przekazuje Iranowi dane wywiadowcze

Tymczasem, jak informował w ubiegłym tygodniu „The Washington Post”, Moskwa może angażować się w trwający na Bliskim Wschodzie konflikt. Dziennik, powołując się na trzy anonimowe źródła, podał, że rosyjski wywiad miał przekazywać Iranowi informacje o położeniu amerykańskich baz wojskowych, samolotów oraz okrętów w regionie.

Zakres rosyjskiego wsparcia nie jest w pełni jasny. Z doniesień wynika jednak, że zdolność irańskiej armii do lokalizowania sił USA pogorszyła się już po kilku dniach od rozpoczęcia walk. Ekspertka ds. rosyjskiej armii w Carnegie Endowment for International Peace Dara Massicot podkreśla, że takie wsparcie mogłoby być dla Iranu szczególnie cenne. Teheran dysponuje bowiem jedynie kilkoma satelitami o charakterze wojskowym i nie posiada rozbudowanego systemu rozpoznania. – Zdjęcia satelitarne z bardziej zaawansowanych rosyjskich systemów są dla Iranu niezwykle wartościowe, zwłaszcza że Rosja rozwinęła własne metody namierzania celów podczas wojny w Ukrainie – oceniła.

Sama Moskwa, jak i przedstawiciele amerykańskiej administracji oraz CIA i Pentagon odmówili komentarza w tej sprawie.

