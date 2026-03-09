Prezydent zdecydował ws. kolejnych ustaw. "Wśród nich projekt szczególny"

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym poinformował o podpisaniu dziesięciu ustaw. Wśród nich, jak podkreślił, znajduje się "szczególny projekt".

Chodzi o ustawę o obronie polskiej ziemi, którą zainicjował już w czwartym dniu swojej prezydentury. Miało to miejsce, przypomniała głowa państwa, podczas spotkania z rolnikami w Krąpieli w województwie zachodniopomorskim.

Nawrocki przypomniał, że dzięki tej inicjatywie w życie wejdzie przepis, na mocy którego na 10 lat zakazuje się wyprzedaży polskiej ziemi w obce ręce.

– Polska wieś jest dziś wystawiona na liczne i poważne zagrożenia. Z jednej strony uderzą w nią skutki umowy Mercosur. Z drugiej – niekontrolowany napływ towarów rolnych z Ukrainy. Do tego dochodzą wymogi tzw. Zielonego Ładu – mówił Nawrocki, zapowiadając jednoczenie dalsze podejmowanie działań we współpracy ze środowiskami rolniczymi, "które będą zapobiegać kryzysowi na polskiej wsi".

Jakie ustawy podpisał prezydent?

Poniżej publikujemy listę wszystkich ustaw podpisanych w poniedziałek przez prezydenta Karola Nawrockiego:

Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony polskiego rolnictwa (nr druku sejmowego 1632),

Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (nr druku sejmowego 1732),

Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o fundacjach oraz ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (nr druku sejmowego 1808),

Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1937),

Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wygaśnięciu trwających skutków prawnych Artykułu 13 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r. (nr druku sejmowego 2037),

Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (nr druku sejmowego 2077),

Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego oraz ochroną uczestników tego rynku (nr druku sejmowego 2101),

Ustawa z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 2106),

Ustawa z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (nr druku sejmowego 2178),

Ustawa z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (nr druku sejmowego 2180).

