Nawrocki podziękował Błaszczakowi. Wbił szpilę w Kosiniaka-Kamysza

W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku trwa ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. W uroczystości biorą udział m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

W styczniu 2020 roku ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowę zakupu 32 samolotów 5. generacji Lockheed Martin F-35A Lightning II.

Ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił podczas swojego przemówienia, że za sprawą wielozadaniowych samolotów F-35 „Husarz” Rzeczpospolita Polska jest i będzie w kolejnych latach mocniejsza, silniejsza, będzie bezpieczniejsza.

– Na naszych oczach podczas tej uroczystości dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku dla Wojska Polskiego, polskich Sił Zbrojnych, szczególnie Sił Powietrznych. I w tym kontekście jest to dzień historyczny – mówił.

Karol Nawrocki zauważył, że Polska w swojej historii po roku 1989 roku, m.in. za sprawą tych maszyn, nigdy nie była tak silna i tak gotowa na "rewolucję wielodomenowości" w zakresie bezpieczeństwa.

Prezydent zwrócił uwagę, że F-35 to "maszyna, która w kolejnych latach gwarantować będzie z jednej strony umiejętność oddziaływania Wojska Polskiego w zakresie wielodomenowości", a z drugiej "będzie nieść bezpieczeństwo Polkom i Polakom".

– A za sprawą swojej trudnowykrywalności polskie siły powietrzne i polskie siły zbrojne będą miały możliwość przygotowywania dalekich, precyzyjnych akcji, co także stwarza dla naszych wojskowych wyjątkowe możliwości oddziaływania – tłumaczył.

Karol Nawrocki zwrócił uwagę na znaczenie współpracy wojskowej z USA, mówiąc, że polski pilot szkolący się na amerykańskim sprzęcie „dowodzi tego, że relacje strategiczne i partnerstwo pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi są dziś tak bardzo potrzebne” obu krajom.

Ocenił przy tym, że sojusz polsko-amerykański opiera się na wspólnych wartościach, takich jak: wolność, niepodległość, suwerenność i demokracja.

Podkreślił, że włączenie F-35 do wyposażenia polskiej armii jest kolejnym elementem "budowania strategicznego sojuszu bezpieczeństwa, opartego o świat fundamentów wartości, wolności i demokracji".

Nawrocki podziękował Błaszczakowi. Wbił szpilę w Kosiniaka-Kamysza

Prezydent Karol Nawrocki podziękował wszystkim tym, którzy doprowadzili do tego wydarzenia.

– Korzystając z okazji chciałem podziękować także tym wszystkim patriotom, którzy w styczniu 2020 roku nie ulegli złym podszeptom i wiedzieli, że sojusz strategiczny pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi jest zasadniczy dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Dziś na tę uroczystość zaprosiłem pana ministra Mariusza Błaszczaka – podkreślił.

Podziękował byłemu szefowi MON za to, "że wobec tych, którzy mówili, że pozyskanie maszyn F-35 jest z jednej strony megalomanią, z drugiej strony inni chcieli wpisywać do swojego programu wyborczego zerwanie tego kontraktu, pan minister się nie ugiął i dzisiaj już nowy minister, pan wicepremier, minister Kosiniak-Kamysz może z tego dobra skorzystać".

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