"Tusk równa się bankructwo". Czarnek grzmi: Ten gigantyczny dług będą spłacać Polacy

Ministerstwo Finansów podało w poniedziałek szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2026 roku w stosunku do ustawy budżetowej.

Gigantyczny deficyt budżetu państwa

Z informacji przekazanych przez resort wynika, że po lipcu dochody wyniosły 333,9 mld zł, tj. 51,6 proc.; wydatki – 475,0 mld zł, tj. 51,7 proc.; deficyt – 141,1 mld zł, tj. 51,9 proc.

W okresie styczeń – lipiec 2026 roku dochody budżetu państwa wyniosły 333,9 mld zł, tj. 51,6 proc. planu i były wyższe o ok. 20,1 mld zł (o 6,4 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (313,8 mld zł, tj. 49,6 proc. planu).

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 295,7 mld zł i były wyższe o ok. 18,3 mld zł (tj. 6,6 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – lipiec 2025 roku, w tym: dochody z podatku VAT wyniosły 192,0 mld zł i były wyższe o ok. 3,7 mld zł (tj. 2,0 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – lipiec 2025 roku; dochody z podatku akcyzowego wyniosły 52,3 mld zł i były wyższe o ok. 0,8 mld zł (tj. 1,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – lipiec 2025 roku; dochody z podatku PIT były ujemne i wyniosły minus 16,4 mld zł i były niższe o ok. 0,8 mld zł (tj. 5,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – lipiec 2025 roku; dochody z podatku CIT wyniosły 52,1 mld zł i były wyższe o ok. 11,7 mld zł (tj. 28,9 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – lipiec 2025 roku.

Czarnek grzmi. "Tusk równa się bankructwo"

Po opublikowanych przez Ministerstwo Finansów danych o deficycie, rząd skrytykował Przemysław Czarnek – wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera.

"Tusk = bankructwo. 141 MILIARDÓW złotych deficytu tylko po siedmiu miesiącach 2026 roku. Prawie 630 MILIARDÓW złotych deficytu od początku 2024 roku" – napisał na platformie X.

Przemysław Czarnek dodał, że "ten gigantyczny dług będą spłacać Polacy – w podatkach, rachunkach i coraz wyższych kosztach życia".

"Państwo Tuska zadłuża się w zastraszającym tempie, a pieniędzy zaczyna brakować na podstawowe zadania państwa. Rachunek za rządy Tuska rośnie każdego dnia!" – zauważył wiceprezes PiS.

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