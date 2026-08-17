Niemcy przejmują dwie polskie firmy za blisko 1 mld euro

Sprzedającym jest Macquarie Asset Management wraz z mniejszościowymi akcjonariuszami – podał w poniedziałek (17 sierpnia) Reuters.

Według agencji przejęcie ma wzmocnić pozycję T-Mobile Polska na rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego i przyspieszyć transformację spółki z operatora wyłącznie mobilnego w dostawcę usług konwergentnych, łączących telefonię komórkową, internet stacjonarny i inne usługi telekomunikacyjne.

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W wyniku transakcji T-Mobile Polska ma zyskać ponad 300 tys. klientów INEA oraz dostęp do infrastruktury światłowodowej Fiberhost obejmującej zasięgiem ponad 1,4 mln gospodarstw domowych. Spółka wskazuje, że połączenie własnej sieci komórkowej 5G z infrastrukturą światłowodową pozwoli jej rozszerzyć ofertę usług dla klientów indywidualnych i biznesowych.

– To ważny etap w historii rozwoju T-Mobile Polska – oceniła Dominique Leroy, prezes Deutsche Telekom na Europę. Podkreśliła, że połączenie infrastruktury mobilnej i światłowodowej stworzy podstawy do dalszego rozwoju usług oraz zwiększy wkład firmy w cyfryzację Polski.

Prezes T-Mobile Polska Andreas Maierhofer zaznaczył, że własna sieć FTTH, docierająca do 1,4 mln gospodarstw domowych, pozwoli spółce rozwijać ofertę konwergentną. T-Mobile Polska od 2018 r. rozszerzał zasięg usług stacjonarnych, korzystając przede wszystkim z dostępu hurtowego do sieci innych operatorów.

Transakcja warta milion euro

Fiberhost po przejęciu ma nadal zapewniać wszystkim obecnym i potencjalnym dostawcom internetu w Polsce przejrzysty dostęp do swojej infrastruktury światłowodowej.

Finalizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od uzyskania standardowych zgód polskich organów ochrony konkurencji. Według Reutersa zamknięcie transakcji o wartości około 1 mld euro oczekiwane jest pod koniec 2026 r.

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