UOKiK uderza w T-Mobile. Operator musi oddać pieniądze klientom

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że działania operatora stanowiły niedozwoloną karę umowną i naruszały prawa konsumentów. Firma będzie musiała oddać pobrane pieniądze lub zaoferować klientom vouchery na sprzęt.

Niedozwolone sankcje wobec klientów

Sprawa dotyczy stosowanej przez lata zniżki 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Problem polegał na tym, że w przypadku spóźnienia, nawet o jeden dzień, T-Mobile automatycznie odbierał rabat i podnosił opłatę abonamentową na kolejnej fakturze. Według UOKiK mechanizm ten nie był zwykłą zasadą rozliczeń, lecz dodatkową, niedozwoloną sankcją finansową wobec klientów.

Co szczególnie podkreśla urząd, operator stosował praktykę, która mogła prowadzić do wielokrotnego karania klientów za jedno przewinienie. T-Mobile mógł jednocześnie naliczać odsetki za opóźnienie i odbierać rabat, co w praktyce oznaczało podwójne obciążanie konsumentów. W ocenie regulatora przedsiębiorca wykorzystywał swoją pozycję wobec klientów, nakładając na nich nieuzasadnione koszty. Skala problemu była większa, ponieważ utrata rabatu dotyczyła wszystkich usług na jednej fakturze, np. kilku numerów telefonów, internetu czy telewizji. Nawet niewielkie opóźnienie mogło więc powodować znaczący wzrost rachunku. W skrajnych przypadkach klienci tracili po kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Nieuczciwe narzędzie finansowe

UOKiK uznał, że taka praktyka godziła w zbiorowe interesy konsumentów i stanowiła nieuczciwe narzędzie finansowe stosowane przez przedsiębiorcę. W konsekwencji T-Mobile musi teraz zrekompensować klientom poniesione straty. Poszkodowani klienci będą mogli wybrać między zwrotem pieniędzy a voucherem na urządzenia operatora. Jeśli nie zgłoszą się po środki, rekompensata zostanie automatycznie rozliczona jako obniżka przyszłych rachunków. Operator będzie musiał także pozytywnie rozpatrywać reklamacje związane z utratą rabatów.

Informacje o przysługujących rekompensatach mają zostać przekazane klientom poprzez stronę internetową operatora, aplikację mobilną, media społecznościowe oraz bezpośrednią korespondencję.

