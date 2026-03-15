Polska bomba atomowa?

Rzucony niedawno przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego pomysł stworzenia własnej polskiej broni nuklearnej należy rozpatrywać w dwóch aspektach. Po pierwsze, propozycja ta miała charakter wiążący się z aktualnymi sporami dotyczącymi unijnego programu SAFE, a jej celem było pokazanie, że dla wzmocnienia polskiej obronności poprzez zadłużanie się za pomocą Unii Europejskiej istnieją alternatywy. Po drugie, pomysł ten należy potraktować jako bardziej ponadczasowy i wiążący się z pytaniem: Czy Polska powinna posiadać własną broń nuklearną? W tekście tym interesować mnie będzie właśnie aspekt ponadczasowy, a konkretnie dwa pytania: Czy Polska powinna posiadać broń nuklearną i czy jest to w ogóle możliwe?

Gwarancja niepodległości

Politolodzy nauczają, że istnieje kilka możliwych opcji, aby państwo było pewne zachowania swojej niepodległości. Po pierwsze, taką gwarancją może być obszerność i niedostępność dla ewentualnego wroga. Tutaj często wskazywana jest Brazylia, będąca państwem gigantycznym i w dodatku porośniętym lasami tropikalnymi. Ewentualna okupacja takiego terytorium wymagałaby zaangażowania kilkumilionowej armii. Podobnie było zawsze z Chinami, które były zbyt wielkie i ludne. Dlatego nawet w epoce kolonialnej XIX w. nikomu nie przyszło do głowy przekształcić je w kolonię zachodnią, ograniczając się do aneksji nadmorskich miast, takich jak Hongkong czy Macao. Armia cesarskiej Japonii utknęła w tym państwie na ponad dekadę, nie mogąc ustabilizować swoich rządów. Wyspiarskie położenie gwarantuje także zachowanie własnej państwowości przez Wielką Brytanię, a olbrzymia odległość od innych potęg stanowi podobną gwarancję dla Australii. Niestety, większość państw takiego luksusu nie ma i stąd muszą rozglądać się za innymi gwarancjami własnej niepodległości. Powszechnie uważa się, że najbardziej poręczną dla państwa o rozwiniętej gospodarce i technice jest własna broń nuklearna. Dlaczego broń nuklearna daje gwarancję zachowania niepodległości?