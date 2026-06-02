Samoloty z bronią jądrową w Polsce? USA prowadzą rozmowy

Według "Financial Times" inicjatywa Waszyngtonu ma stanowić element wzmacniania odstraszania wobec Rosji oraz uspokojenia europejskich sojuszników w obliczu utrzymujących się napięć w sferze bezpieczeństwa na kontynencie.

Jak podał brytyjski dziennik, dyskusje obejmują możliwość rozszerzenia programu Nuclear Sharing, w ramach którego część państw NATO uczestniczy w przechowywaniu amerykańskich bomb jądrowych oraz przygotowaniach do ich ewentualnego użycia. Obecnie broń nuklearna USA znajduje się m.in. w Niemczech, Belgii, Holandii, Włoszech i Turcji.

Gazeta informuje, że rozmowy prowadzone są w ramach NATO i dotyczą rozmieszczenia w większej liczbie państw tzw. samolotów podwójnego przeznaczenia (dual-capable aircraft), czyli maszyn zdolnych zarówno do wykonywania konwencjonalnych operacji bojowych, jak i do przenoszenia amerykańskiej broni nuklearnej.

Broń jądrowa USA. Polska w Nuclear Sharing?

"FT" zaznacza, że szczególne zainteresowanie nowym rozwiązaniem wykazują państwa położone na wschodniej flance NATO, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Rosji. Wśród nich wymieniane są Polska oraz kraje bałtyckie.

Warszawa już wcześniej sygnalizowała zainteresowanie udziałem w programie Nuclear Sharing. Prezydent Andrzej Duda wielokrotnie deklarował gotowość przyjęcia na terytorium Polski amerykańskiej broni jądrowej lub infrastruktury związanej z jej rozmieszczeniem. Budowę własnego potencjału atomowego popiera prezydent Karol Nawrocki.

Rosja od lat sprzeciwia się obecności amerykańskiej broni nuklearnej w Europie, uznając ją za zagrożenie dla własnego bezpieczeństwa. Według Moskwy program Nuclear Sharing narusza ducha porozumień dotyczących nierozprzestrzeniania broni jądrowej.

Rozszerzenie obecności środków związanych z odstraszaniem nuklearnym miałoby stanowić sygnał, że gwarancje bezpieczeństwa USA wobec Europy pozostają aktualne mimo możliwej redukcji sił lądowych i innych jednostek konwencjonalnych.

