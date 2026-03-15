Polska musi mieć co najmniej dwie bomby atomowe. Dlaczego dwie?

I tak to od tych już niemal 30 lat idzie, a przyspieszyło 20 lat temu, gdy za łby wzięły się wprost nienawidzące się ekipy PiS i Koalicji (dawniej Platformy). W rezultacie ich bratobójczej zimnej wojny mamy dziś w Polsce już aż dwa sądy najwyższe – ten uznawany przez obóz premiera i ten uznawany przez obóz prezydenta oraz – na tej samej zasadzie, czyli uznawanych albo przez obóz premiera, albo przez obóz prezydenta – dwa rodzaje sędziów sądów powszechnych (i Trybunału Konstytucyjnego), dwa rodzaje prokuratorów, dwa rodzaje funkcjonariuszy służb specjalnych i dwa rodzaje żołnierzy, a zwłaszcza generałów.