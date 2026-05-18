Interwencja na posesji Kaczyńskiego. Policja zabrała głos

Rafał Bochenek, rzecznik prasowy PiS, poinformował w poniedziałek we wpisie na platformie X, że "do długiej listy prowokacji obecnie rządzących, wykorzystujących służby wobec opozycji i niezależnych mediów, należy dopisać wczorajszą interwencję policji na posesji prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie".

twitter

"Wieczorem, w związku ze zgłoszeniem, jakie rzekomo wpłynęło drogą elektroniczną na komendę policji, o podłożeniu ładunków wybuchowych w ogrodzie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, przed jego domem pojawił się patrol policji, który chciał dokonać przeszukania terenu wokół domu" – poinformował.

Rafał Bochenek ocenił, że "choć zachowanie mundurowych akurat w tej sytuacji nie budziło kontrowersji, to trzeba jasno stwierdzić: trwa seria prowokacji wobec opozycji i przybiera ona na sile".

Policja na posesji Jarosława Kaczyńskiego. Jest komentarz rzecznika KSP

Do sprawy odniosła się stołeczna policja.

– Mogę potwierdzić, że o godz. 22:30 mieliśmy takie zgłoszenie. Wiadomość o możliwym zagrożeniu życia, zdrowia i mienia wpłynęła drogą elektroniczną na skrzynkę mailową policji – przekazał w rozmowie z portalem Onet.pl rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji, podkomisarz Jacek Wiśniewski.

Funkcjonariusz dodał, że wskazanie dotyczyło jednej z posesji na Żoliborzu, ale policja po pojawieniu się na miejscu stwierdziła, że to fałszywy alarm.

Z nieoficjalnych ustaleń serwisu wynika, że policjanci nie wchodzili na teren posesji Jarosława Kaczyńskiego. Funkcjonariusze rozmawiali z pracownikami ochrony, która całodobowo zabezpiecza dom prezesa PiS. Ochroniarze mieli zapewnić, że nie odnotowali żadnej podejrzanej aktywności, ani obecności osób postronnych. Sprawdzili też ponownie teren posesji Jarosława Kaczyńskiego.

Czytaj też:

Policja na posesji Kaczyńskiego. Zgłoszenie o podłożeniu ładunków wybuchowychCzytaj też:

Policja w siedzibie kolejnej telewizji. "Wchodzą do garażu"