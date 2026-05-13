Kaczyński apeluje do wyborców. "Żeby jak najwięcej osób wpłacało"

Prezes PiS przekonuje, że ugrupowanie nadal odczuwa skutki wielomiesięcznego sporu wokół subwencji i dotacji z budżetu państwa. Jak twierdzi, brak środków może utrudnić przygotowania do kolejnych kampanii i politycznych projektów partii.

– Każda formacja polityczna we współczesnym świecie potrzebuje środków. Przy końcu tego roku brak wypłat ze strony państwa, które nam się należą, to zostało zatwierdzone przez PKW, ale także przez sądy, osiągnęły już 46 mln zł – mówił Kaczyński podczas konferencji prasowej. – Takie mamy braki i dlatego zmuszony jestem prosić państwa po raz kolejny o wpłaty, nawet niewielkie. Chodzi o to, żeby jak najwięcej osób wpłacało – dodał lider PiS.

Ogromne straty finansowe

Spór wokół pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości trwa od sierpnia 2024 roku. Wtedy Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych z 2023 roku. PKW wskazała nieprawidłowości dotyczące wydatków kampanijnych o wartości 3,6 mln zł.

Partia zaskarżyła decyzję do Sądu Najwyższego, a Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przychyliła się do skargi PiS. Ostatecznie PKW przyjęła sprawozdanie, ale jednocześnie zaznaczyła, że nie rozstrzyga statusu samej izby SN. W maju 2025 roku PKW opowiedziała się za wypłatą dla PiS subwencji pomniejszonej o około 11 mln zł rocznie. Ministerstwo Finansów rozpoczęło później wypłaty środków, a pierwsza rata wyniosła 3,7 mln zł.

"Bez środków to będzie niemożliwe"

W kwietniu Jarosław Kaczyński także apelował o wpłaty od sympatyków partii. Prezes PiS tłumaczył, że ugrupowanie ponosi obecnie duże koszty działalności politycznej. – Przez długie miesiące nie zwracaliśmy się o pomoc do społeczeństwa, ale dzisiaj różnego rodzaju przedsięwzięcia, które podejmujemy, choćby cała operacja związana z naszym kandydatem na premiera, panem Przemysławem Czarnkiem, kosztuje, kosztują też przedsięwzięcia programowe, liczne w tej chwili bardzo spotkania, będą jeszcze campusy młodzieżowe, krótko mówiąc mamy bardzo dużo wydatków – mówił Kaczyński.

Prezes PiS zwrócił się bezpośrednio do wyborców prawicy. – Stąd moja bardzo serdeczna prośba do zwolenników Prawa i Sprawiedliwości i szerzej do zwolenników prawicy, do całego obozu patriotycznego (…) o wpłaty na konto naszej partii – apelował. Kaczyński przekonywał też, że od wsparcia finansowego może zależeć wynik kolejnych wyborów. – My też możemy wygrać, jesteśmy przekonani, że to jest w naszym zasięgu, ale bez środków to będzie nie tylko bardzo trudne, ale po prostu niemożliwe – powiedział lider PiS.

Czytaj też:

Zaskakujący ruch PiS. "Postanowili zejść pod 20 proc. na trwałe"Czytaj też:

Sygnał dla Morawieckiego. Chodzi o jego stowarzyszenie