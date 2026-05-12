Sygnał dla Morawieckiego. Chodzi o jego stowarzyszenie

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET. Jego uczestnikom zadano następujące pytanie: "Czy gdyby ugrupowanie polityczne Mateusza Morawieckiego wystartowało w wyborach do Sejmu, rozważyłbyś oddanie na nie głosu?".

Sondaż: Tylu Polaków rozważyłoby zagłosowanie na partię Morawieckiego

Na tak zadane pytanie odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 8,6 proc. respondentów, z kolei "raczej tak" – 12,1 proc. Oznacza to, że co piąty Polak (20,7 proc.) rozważyłby oddanie głosu na partię Morawieckiego.

Negatywne odpowiedzi stanowią jednak zdecydowaną większość. Aż 49,1 proc. uczestników badania zadeklarowało, że "zdecydowanie nie" wzięłoby pod uwagę takiej decyzji wyborczej. Odpowiedź "raczej nie" wybrało z kolei 18,7 proc. uczestników sondażu.

Sprecyzowanej opinii w tej sprawie nie ma 11,5 proc. ankietowanych.

Szczegółowa analiza wyników sondażu pokazuje, że rozważenie oddania głosu na ugrupowanie Mateusza Morawieckiego deklaruje 41 proc. zwolenników obecnej opozycji. Taką samą deklarację składa zaledwie 5 proc. sympatyków koalicji rządzącej.

Ogólnopolski sondaż dla Radia ZET został zrealizowany przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), między 8 a 9 maja 2026 roku, na reprezentatywnej próbie 1067 osób.

"Dwa płuca PiS"

Przypomnijmy, że w kwietniu prezes Prawa i Sprawiedliwości poinformował na wspólnej konferencji prasowej z Mateuszem Morawieckim, że na spotkaniu z byłym premierem doszło do kompromisu. – Partia będzie miała dwa płuca – oświadczył Jarosław Kaczyński. Lider PiS podkreślił, że kompromis sprowadza się "najogólniej do tego, że działalność stowarzyszenia będzie prowadzona jakby wewnątrz partii".

Chodzi o Stowarzyszenie Rozwój Plus, które założył Mateusz Morawiecki, a do którego zapisać się miało około 40 parlamentarzystów oraz europarlamentarzystów. Wcześniej ze strony kierownictwa partii padały groźby, że wszyscy, którzy zaangażują się w jego działalność mogą zapomnieć o starcie w wyborach z list PiS.

