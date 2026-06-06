Polacy wystawili ocenę pierwszej damie. Nowy sondaż

Żona prezydenta Karola Nawrockiego bierze udział w wielu inicjatywach o charakterze społecznym i edukacyjnym. Ważnym punktem była wizyta w Stanach Zjednoczonych i udział w międzynarodowym szczycie pierwszych dam "Fostering the Future Together", organizowanym w Białym Domu przez Melanię Trump.

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla "Wprost" zapytano ankietowanych, jak oceniają sposób, w jaki Marta Nawrocka sprawuje funkcję pierwszej damy.

Niemal co drugi respondent (48 proc.) pozytywnie ocenia Martę Nawrocką. W tej grupie 18,7 proc. pytanych wskazało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", a 29,2 proc. – "raczej dobrze".

Krytyczne opinie wyraziło 25,6 proc. badanych, w tym 9,3 proc. wybrało opcję "zdecydowanie źle", zaś 16,3 proc. – "raczej źle". Aż 26,5 proc. uczestników badania nie potrafiło jednoznacznie ocenić działalności pierwszej damy.

Najlepiej Nawrocką oceniają najmłodsi badani

Jak wyglądają szczegółowe wyniki sondażu? Martę Nawrocką pozytywnie ocenia 48 proc. kobiet i 47,9 proc. mężczyzn. Największe poparcie (57,9 proc.) pierwsza dama zdobyła wśród najmłodszych respondentów, czyli osób do 24. roku życia. Natomiast najsłabsze notowania uzyskała wśród najstarszych badanych, czyli osób powyżej 50. roku życia. Mimo to w tej grupie nadal przeważają opinie pozytywne (43,6 proc. wobec 29 proc. ocen krytycznych).

Jeśli chodzi o na poziom wykształcenia, najlepiej pierwszą damę oceniają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (50,2 proc.). Najwięcej negatywnych opinii pojawia się za to wśród ankietowanych z wykształceniem podstawowym (31,8 proc.).

Na ocenę pierwszej damy wpływa również miejsce zamieszkania. Najlepiej działalność Marty Nawrockiej oceniają mieszkańcy wsi (55,7 proc.). W miastach liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców odsetek pozytywnych opinii wynosi 40,3 proc. Najbardziej krytyczne oceny odnotowano w średnich i dużych miastach. Negatywnie działalność pierwszej damy ocenia 29,8 proc. mieszkańców miast 20-99 tys. oraz 29,2 proc. osób z metropolii powyżej 500 tys. mieszkańców.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 2-3 czerwca 2026 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach sondażu przeprowadzono 837 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

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