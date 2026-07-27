Wojna USA z Iranem. Trzecie ostrzeżenie dla Bułgarii

Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei stwierdził, że każdy kraj, który umożliwia wykorzystanie swojego terytorium do działań wojskowych przeciwko Iranowi, naraża się na odpowiedzialność za skutki takich działań. Dodał, że osoby odpowiedzialne za tego rodzaju decyzje "poniosą konsekwencje".

Bułgarski parlament w ubiegłym tygodniu zatwierdził rozmieszczenie do ośmiu amerykańskich samolotów KC-135 oraz około 250 żołnierzy w bazie lotniczej Bezmer w okresie od 24 lipca do 1 października.

Bułgaria na celowniku Teheranu

Według władz w Sofii maszyny mają wykonywać wyłącznie misje tankowania w powietrzu na potrzeby operacji USA poza terytorium Bułgarii. Rząd zapewnia, że z bułgarskiej bazy nie będą prowadzone działania bojowe.

Minister obrony Bułgarii podkreślił, że Stany Zjednoczone przedstawiły gwarancje dotyczące bezpieczeństwa operacji, a rozmieszczenie sił odbywa się w ramach obowiązującej umowy o współpracy wojskowej między oboma państwami.

Decyzja wywołała jednak protesty części lokalnych władz oraz kolejną ostrą reakcję Iranu, który od początku sprzeciwiał się wykorzystaniu bułgarskiego terytorium do wsparcia amerykańskich działań wojskowych na Bliskim Wschodzie.

To już trzecie ostrzeżenie Teheranu pod adresem Bułgarii w związku z obecnością amerykańskich samolotów wojskowych.

Wojna USA z Iranem. Konflikt eskaluje

Stany Zjednoczone rozbudowują swoje siły w regionie w związku z zaostrzeniem konfliktu z Iranem, który USA i Izrael rozpętały 28 lutego.

Waszyngton zwiększa zdolności do prowadzenia operacji lotniczych na Bliskim Wschodzie, a samoloty KC-135 służą do tankowania w powietrzu maszyn bojowych i transportowych.

W marcu, w pierwszych dniach amerykańsko-izraelskich nalotów na Iran, samolot KC-135 rozbił się w Iraku. Zginęła cała sześcioosobowa załoga.

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