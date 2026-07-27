Roszczenia terytorialne wobec Ukrainy? MSZ stanowczo odpowiada na słowa Putina

Agencja Interfax poinformowała, że rosyjski przywódca Władimir Putin wyraził przekonanie, że Ukraina prędzej czy później utraci ziemie zachodnie, bo – jak mówił – "jedynie Federacja Rosyjska była gwarantem jej integralności terytorialnej".

– Jestem przekonany, że prędzej czy później Ukraina utraci ziemie zachodnie. (…) To, co należało do Polski, co należało do Węgier, co należało do Rumunii – prędzej czy później, nie jutro, może pojutrze, za rok, dwa, 10, 15, ale wszystko historycznie się ułoży. Był tylko jeden gwarant integralności terytorialnej Ukrainy – Rosja – powiedział w niedzielę Władimir Putin podczas spotkania z żołnierzami marynarki wojennej w Petersburgu.

MSZ wydało oświadczenie po słowach Putina

Po słowach rosyjskiego przywódcy oświadczenie wydało MSZ.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP jednoznacznie odrzuca kolejne fałszywe i całkowicie bezpodstawne spekulacje prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina dotyczące rzekomych imperialistycznych dążeń sąsiadów i podziału terytorialnego Ukrainy oraz sugerujące udział w tym procesie Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to nic innego, jak dezinformacja i kolejna próba wywoływania antagonizmów i napięcia między Ukraińcami a sojusznikami wspierającymi Kijów" – podkreśliło w wydanym w poniedziałek komunikacie.

Roszczenia terytorialne wobec Ukrainy? MSZ odrzuca oskarżenia Putina

MSZ zaznaczyło, że "Rzeczpospolita Polska nie wysuwała, nie wysuwa i nie zamierza w przyszłości wysuwać roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy".

"Polska w pełni uznaje, szanuje oraz niezmiennie wspiera integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy w jej prawnie ustanowionych, międzynarodowo uznanych granicach, w tym w dwustronnym Traktacie między Ukrainą i Federacją Rosyjską o granicy państwowej z 2003 roku" – czytamy.

Resort zwrócił uwagę w komunikacie, że "sugestie Moskwy o rzekomych planach aneksji zachodnich ziem Ukrainy między innymi przez Polskę stanowią prymitywną próbę dezinformacji i są stałym elementem wojny informacyjnej”. "Cel tych działań jest jasny i polega na próbie skłócenia narodów europejskich oraz odwrócenia uwagi międzynarodowej od brutalnej, nielegalnej agresji wojskowej prowadzonej przez Federację Rosyjską" – dodano.

MSZ wezwał "władze Federacji Rosyjskiej do zaprzestania wysuwania roszczeń terytorialnych wobec swoich sąsiadów".

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