Sikorski upomniał "szczujących" Polaków. Szef MSZ Ukrainy: Takie słowa mają znaczenie

We wpisie opublikowanym w serwisie X zwrócił się również do polskiej policji i napisał o "wzajemnym szacunku, przyjaźni i solidarności".

Odpowiedź na wpis Sikorskiego

Wpis Andrija Sybihy był odpowiedzią na komentarz ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który napisał: "Szczujący na tle narodowościowym, opamiętajcie się!".

Na te słowa odpowiedział szef ukraińskiej dyplomacji: "Dziękuję Panie Ministrze, za jasny głos sprzeciwu wobec nienawiści. Takie słowa mają znaczenie. Dziękuję także polskiej Policji za szybką reakcję oraz wszystkim obywatelom Polski, którzy nie pozostają obojętni. Wzajemny szacunek, przyjaźń i solidarność są silniejsze niż nienawiść!" – napisał Sybiha w mediach społecznościowych.

Chodzi o zdarzenie w Poznaniu

Wpisy obu ministrów pojawiły się po komunikacie policji dotyczącym zdarzenia, do którego doszło 17 lipca w tramwaju w Poznaniu. Jak przekazali funkcjonariusze wielkopolskiej Policji, tego dnia około godz. 13.00 dwóch mężczyzn miało słownie zaczepiać pasażera będącego obcokrajowcem. W jego obronie stanął 67-letni pasażer tramwaju. Po opuszczeniu pojazdu na przystanku „Kurpińskiego” doszło do szarpaniny, a następnie pobicia seniora.

Według ustaleń policji 67-latek został kilkukrotnie uderzony pięściami i kolanem w twarz. W zajście próbowała interweniować kobieta będąca świadkiem zdarzenia, jednak do ataku miał włączyć się także drugi z napastników. Dzień później poszkodowany zgłosił się na komisariat i złożył zawiadomienie o przestępstwie. Jak wynika z jego relacji, agresja sprawców była skierowana wobec kilkunastoletniego chłopca z Ukrainy, którego wcześniej słownie zaczepiano w tramwaju.

Dwaj mężczyźni zatrzymani

Policja poinformowała o zatrzymaniu dwóch podejrzanych – 38- i 41-letniego Polaka. Obaj zostali osadzeni w policyjnym areszcie i mają usłyszeć zarzuty uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenia na tle narodowościowym. Funkcjonariusze przekazali również, że 38-latek był wcześniej wielokrotnie notowany za przestępstwa kryminalne i narkotykowe.

Śledczy nadal ustalają tożsamość pasażera z Ukrainy, który był słownie zaczepiany w tramwaju. Policja zaapelowała do niego oraz do świadków zdarzenia o kontakt z Komisariatem Policji Poznań-Północ.

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