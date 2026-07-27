Wybory prezydenckie 2030. Padło nazwisko kandydata KO

– Myślę, że Radosław Sikorski będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich w 2030 roku i wtedy wygra – powiedział Bosacki w poniedziałek (27 lipca) w Polsat News.

Odniósł się w ten sposób do wyników sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej", według których gdyby KO miała w 2027 r. utworzyć rząd, to Donalda Tuska jako kandydata na premiera wskazałoby 17 proc., a Radosława Sikorskiego – 25,2 proc.

Według Bosackiego to Tusk poprowadzi obecną koalicję rządzącą do zwycięstwa w kolejnych wyborach parlamentarnych i pozostanie w fotelu szefa rządu. Podkreślił, że ewentualne zmiany to spekulacje.

Porażka w prawyborach prezydenckich i awans na wicepremiera

Radosław Sikorski pełni funkcję szefa MSZ od 13 grudnia 2023 r. W wyniku przeprowadzonej w lipcu ubiegłego roku rekonstrukcji rządu Sikorski awansował na stanowisko wicepremiera.

Wcześniej, w listopadzie 2024 r. Sikorski przegrał z Rafałem Trzaskowskim prawybory prezydenckie w Platformie Obywatelskiej. Następnie w czerwcu 2025 r. Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie z Karolem Nawrockim, wówczas prezesem IPN. Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta 6 sierpnia 2025 r.

Ranking zaufania do polityków. Sikorski na drugim miejscu

W lipcowym rankingu zaufania do polityków CBOS Sikorski zajmuje drugie miejsce ex aequo z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem (ufa im po 41 proc. badanych). Liderem zestawienia jest prezydent Karol Nawrocki, który cieszy się zaufaniem ponad połowy Polaków (55 proc.).

Najwięcej głosów nieufności mają prezes PiS Jarosław Kaczyński (54 proc.), premier Donald Tusk (53 proc.) oraz lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun i poseł PiS, kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek (po 51 proc.).

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