Rekonstrukcja rządu. Premier Tusk ogłosił nazwiska

Potwierdziły się ustalenia portalu DoRzeczy.pl, że Waldemar Żurek zastąpi Adam Bodnara na stanowisku ministra sprawiedliwości. Z posadami pożegnali się m.in. Izabela Leszczyna, Czesław Siekerski i Sławomir Nitras. Potwierdziło się też, że Radosław Sikorski awansował na stanowisko wiceszefa rządu. Na razie bez wicepremiera pozostanie Polska 2050, która do koalicji weszła razem z PSL jako Trzecia Droga. Do rządu wraca Marcin Kierwiński.

Powołane zostało ministerstwo energii, a resorty gospodarki i finansów będą od teraz połączone.

Skład rządu po rekonstrukcji

1.Prezes Rady Ministrów – Donald Tusk,

2.Wicepremier, minister obrony narodowej – Władysław Kosiniak-Kamysz,

3.Wicepremier, minister cyfryzacji – Krzysztof Gawkowski,

4.Wicepremier, minister spraw zagranicznych – Radosław Sikorski,

5.Minister finansów i gospodarki – Andrzej Domański,

6.Minister spraw wewnętrznych i administracji – Marcin Kierwiński,

7.Minister sprawiedliwości – Waldemar Żurek,

8.Minister aktywów państwowych – Wojciech Balczun,

9.Minister sportu – Jakub Rutnicki,

10.Minister nauki i szkolnictwa wyższego – Marcin Kulasek,

11.Minister energii – Miłosz Motyka,

12.Minister rolnictwa i rozwoju wsi – Stefan Krajewski,

13.Minister edukacji – Barbara Nowacka,

14.Minister zdrowia – Jolanta Sobierańska-Grenda,

15.Minister rodziny, pracy i polityki społecznej – Agnieszka Dziemianowicz-Bąk,

16.Minister infrastruktury – Dariusz Klimczak,

17.Minister klimatu i środowiska – Paulina Hennig-Kloska,

18.Minister funduszy i polityki regionalnej – Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz,

19.Minister kultury i dziedzictwa narodowego – Marta Cienkowska

20.Minister, członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych – Tomasz Siemoniak,

21.Minister, członek Rady Ministrów – Maciej Berek.

Tusk o konfrontacji "dobra" i "zła"

– Skończmy z tymi iluzjami, że 15 października rozwiązaliśmy wszystkie problemy. Ci, którzy chcą przeszkadzać, ci którzy mają zupełnie inną wizję polityki zagranicznej, wewnętrznej, od tej którą my prezentujemy, ci którzy trzymają kciuki za Rosję i źle życzą Ukrainie, ci którzy nienawidzą UE, ci którzy chcą Polskę odgrodzić nie od oczywistych wrogów, ale także od Europy i świata Zachodu, nie są słabi – mówił premier w trakcie konferencji w KPRM.

– Ostatnie wybory prezydenckie pokazały nie tylko ten podział i polaryzację właściwie pół na pół w Polsce, wśród wyborców, polskich rodzin, ale także pokazały, że 15 października to nie był koniec konfrontacji dobra i zła, bo jestem o tym przekonany, że dokładnie na tym to polega – kontynuował. – To tak naprawdę był początek i ten etap, w jakim jesteśmy w tej chwili, nie jest łatwiejszy – zaznaczył.

Premier o końcu konfliktów w koalicji

Tusk mówił m.in, że w Polsce są łajdacy gotowi z każdego problemu, lęku i strachu robić polityczne złoto i oni też stanowią problem dla polskiego bezpieczeństwa. – Dzisiaj to wyzwanie, jakie stworzyła agresywna polityka Rosji, ono ma także swój wymiar wewnętrzny. Dotyczy dywersji i prób sabotażu, dotyczy tej wojny migracyjnej, tej hybrydowej wojny, czyli organizowania nielegalnej migracji i wiecie, jak to wielkie emocje wzbudza wśród wszystkich polskich rodzin – ocenił.

Polityk zapowiedział koniec konfliktów w koalicji. – Koniec konfliktów w koalicji 15 października. Tu także trzeba zaprowadzić porządek. Podjąłem się misji prowadzenia prac polskiego rządu po wyborach w 2023 roku nie po to, żeby połowę czasu marnować na przepychanki. Mam głębokie przekonanie, że wszyscy wyciągnęli lekcję z tych szczególnie ostatnich tygodni i to, że zgodnie ustaliliśmy, częściowo, nowy skład gabinetu jest czymś więcej niż tylko dobrym znakiem – stwierdził premier Donald Tusk w KPRM.

Rozmowy liderów

W poniedziałek liderzy koalicji spotkali się w willi premiera przy ul. Parkowej w Warszawie na ostatecznym spotkaniu w sprawie rekonstrukcji. Oprócz Donalda Tuska był Szymon Hołownia, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz Paweł Śliz z Polski 2050, Włodzimierz Czarzasty i Krzysztof Gawkowski z Lewicy oraz Władysław Kosiniak-Kamysz i Piotr Zgorzelski z PSL.

Do rekonstrukcji rządu miało dojść 15 lipca. Później podano, że została przełożona na 22 lipca. Nie tylko data była niefortunna. Informację ogłosił Włodzimierz Czarzasty. Ostatecznie zrezygnowano i z tego terminu.

