Pożar zabytkowego kościoła. Świątynia niemal całkowicie zniszczona

Vondelkerk zbudowano w 1880 roku jako kościół katolicki Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego. W 1977 roku stał się miejscem wydarzeń kulturalnych, a także przestrzenią biurową.

Ogień zauważono przed godziną pierwszą w nocy. Szybko rozprzestrzenił się on na cały budynek i doprowadził do częściowego zawalenia się kościelnej wieży. Zniszczeniu uległ też dach świątyni.

Z powodu iskier ognia i szczątków budowli niesionych przez wiatr mieszkańcy kilkudziesięciu okolicznych budynków zostali ewakuowani. Przyczyna pożaru nie została na razie ustalona, ale mieszkańcy dzielnicy mówią o fajerwerkach, które padły na dach kościoła.

W noc sylwestrową w Holandii doszło do dwóch wypadków śmiertelnych w związku z odpalaniem fajerwerków: w Nijmegen zginął nastolatek, a w Aalsmeer 38-letni mężczyzna. Z kolei w Hillegom wybuchł pożar w strefie przemysłowej.

Kolejny pożar obiektu sakralnego w Europie

Na początku listopada jeden z najstarszych klasztorów kartuzów we Francji spłonął doszczętnie i grozi mu zawalenie. Pożar, który wybuchł w niedzielę 2 listopada, zniszczył główny budynek kompleksu w Le Mont-Dieu.

O pożarze klasztoru pod wezwaniem Matki Bożej Ardenów poinformowały francuskie media.

Według doniesień prasowych, spacerujący w niedzielny poranek zauważyli dym unoszący się z budynku, który od 1946 roku jest zabytkiem i zaalarmowali straż pożarną. Pożar ugaszono dopiero po kilku godzinach, na razie nie wiadomo, co było jego przyczyną. Założony w XII wieku klasztor znajduje się na odludziu, w gęstym lesie. Został odbudowany w XVII wieku, jednak podczas rewolucji francuskiej mnisi zostali zmuszeni do opuszczenia klasztoru kartuzów. Nie zachowały się tam żadne dzieła sztuki ani cenne wyposażenie.

Zakon kartuzów, najsurowszy zakon w Kościele katolickim, ma na całym świecie zaledwie około 20 zamieszkanych klasztorów. Kartuzi żyją w całkowitym odosobnieniu i uważają się za "umarłych dla świata", aby całkowicie poświęcić się Bogu w modlitwie. Codzienny rytm mnichów jest ściśle ustalony i zazwyczaj odbywa się w milczeniu.

