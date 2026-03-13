Przeorać ziemię Kościoła

Jak pisałem wcześniej na portalu DoRzeczy.pl, kardynał Ryś poprosił o wyjaśnienie księżom, czym jest synodalność, słynnego kardynała Jean-Claude Hollericha z Luksemburga – prawej ręki Franciszka ds. synodalnych, zwolennika zmian w celibacie, kapłaństwie kobiet czy podejściu do homoseksualizmu.

Oranie krakowskiego Kościoła zacznie się zatem lada chwila. Wydaje się jednak, że orka nie ograniczy się do tej jednej archidiecezji.