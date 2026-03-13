Przeorać ziemię Kościoła
Opinie
  Paweł Chmielewski

Metropolita łódzki, kardynał Grzegorz Ryś
Kardynał Grzegorz Ryś ogłosił wiernym, że trzeba "przeorać ziemię krakowskiego Kościoła, aby stała się na nowo pulchna". Drogą do tego przeorania ma stać się proces synodalny, który w Krakowie rozpoczyna się 14 marca.

Jak pisałem wcześniej na portalu DoRzeczy.pl, kardynał Ryś poprosił o wyjaśnienie księżom, czym jest synodalność, słynnego kardynała Jean-Claude Hollericha z Luksemburga – prawej ręki Franciszka ds. synodalnych, zwolennika zmian w celibacie, kapłaństwie kobiet czy podejściu do homoseksualizmu.

Oranie krakowskiego Kościoła zacznie się zatem lada chwila. Wydaje się jednak, że orka nie ograniczy się do tej jednej archidiecezji.

