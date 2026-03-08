Koniec niemieckiej rewolucji

Niemieccy reformiści chcieli dokonać w Kościele radykalnych zmian już w latach 60. XX w. Nie było to jednak możliwe: papieże konsekwentnie mówili im „nie”. Czy na Tronie św. Piotra zasiadał Paweł VI, Jan Paweł II czy Benedykt XVI, bez różnicy – niemieckie postulaty nie mogły się przebić. Sytuacja zmieniła się o 180 stopni 13 marca 2013 r., kiedy Ojcem Świętym został argentyński jezuita Jorge Mario Bergoglio. Dla Niemców otworzyło się wówczas okno możliwości. Wykorzystali je do maksimum.

W 2012 r. ceniony w RFN teolog Walter Kasper wydał książkę pt. „Miłosierdzie”, w której proponował dopuszczenie do Komunii Świętej rozwodników w powtórnych związkach, wbrew wielowiekowej praktyce Kościoła. Franciszek to zaaprobował. W adhortacji „Amoris laetitia” dowartościował rolę indywidualnego sumienia, pozwalając na zmianę podejścia.