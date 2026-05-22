„Macierzyństwo w XXI wieku" – międzynarodowa konferencja Ordo Iuris na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Instytut Ordo Iuris, wraz z Międzynarodowym Centrum Badawczo-Dydaktycznym Katolickiej Nauki Społecznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, organizują konferencję „Macierzyństwo w XXI wieku. Polityka wsparcia i ochrony wobec wyzwań i zagrożeń”. Wydarzenie odbędzie się 3 czerwca w Auli im. Roberta Schumana w siedzibie UKSW w Warszawie. W konferencji wezmą udział politycy, naukowcy i eksperci z dziedzin takich jak demografia, prawo czy polityka społeczna. Oprócz prelegentów z Polski, głos zabiorą też goście z Belgii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii czy Chile.

Konferencję otworzą przedstawiciele organizatorów – prezes Ordo Iuris adw. Jerzy Kwaśniewski i Kierownik Katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej na UKSW ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz. Prelegentami będą również m.in. poseł Karina Bosak, europarlamentarzystki – Marlena Maląg i Jadwiga Wiśniewska, a także członkowie Rady ds. Rodziny i Demografii przy Prezydencie RP – Agata Lupoměská, Michał Kot i adw. Rafał Dorosiński z Zarządu Ordo Iuris. Głos zabierze także Reem Alsalem – specjalna sprawozdawca ONZ ds. przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Obrady podzielone są na trzy bloki tematyczne. Pierwszy panel poświęcony zostanie konstytucyjnym i prawnym mechanizmom ochrony macierzyństwa w Polsce oraz skutecznym modelom wsparcia rodzin i matek. Drugi panel skupi się na kwestii surogacji – jej aspektów prawnych, psychologicznych i etycznych. Będzie on miał charakter międzynarodowy – poprowadzi go Bernardo Garcia Larrain – doradca ministra ds. rodziny Chile. Oprócz Reem Alsalem, uczestniczyć w nim będą goście z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Trzecia część dyskusji skoncentruje się natomiast na kulturowych aspektów macierzyństwa.

Jak wskazują organizatorzy, konferencja ma na celu ukazanie pozytywnych przykładów i skutecznych rozwiązań w obszarze macierzyństwa, które już funkcjonują lub mogą być dalej rozwijane w ramach polskiego porządku prawnego i konstytucyjnego. Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do pogłębionej, merytorycznej debaty, która przyczyni się do budowania kultury szacunku i uznania dla roli matki w społeczeństwie.

3 czerwca, godz. 9:30 – 14:00

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Aula im. Roberta Schumana, ul. Wóycickiego 1/3

Organizatorzy zapewniają symultaniczne tłumaczenie konferencji. Do udziału w wydarzeniu konieczna jest rejestracja poprzez formularz.

Patronami medialnymi wydarzenia są Katolicka Agencja Informacyjna, Telewizja wPolsce24, wPolityce.pl, „Tygodnik Sieci”, „Tygodnik Do Rzeczy”, Radio Maryja, Telewizja Trwam, „Gość Niedzielny”, Opoka.org.pl, PCh24.pl, Tysol.pl i „Nowy Ład”.