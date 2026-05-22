Radna Lewicy w zarządzie Polska Press. Zarobiła pokaźną sumę pieniędzy

Elżbieta Żuraw z racji tego, że jest radną Lewicy w Łodzi, musi publikować oświadczenia majątkowe.

Radna Lewicy w zarządzie Polska Press. Tyle zarobiła w 2025 roku

Radio Łódź zwraca uwagę, że wśród łódzkich radnych jest ona zwyciężczynią w kategorii "zarobki" – "prawie 700 tysięcy złotych brutto za pracę w zarządzie Polska Press" – czytamy.

Z kolei łódzka "Gazeta Wyborcza" zwraca uwagę, że "z kuluarowych rozmów wynika, że kolegów i koleżanki zainteresowało też oświadczenie Elżbiety Żuraw".

"Radna klubu Lewicy jest członkiem zarządów Polska Press (czyli spółki wciąż znajdującej się w strukturach Orlenu, wydającej liczne gazety lokalne i serwisy internetowe), a także opolskiej firmy ProMedia" – czytamy.

Gazeta podkreśla, że "Żuraw nie rozdzieliła tych dwóch pozycji w oświadczeniu, wpisała, że z tytułu pełnionych funkcji zarobiła w 2025 roku 697 078,78 zł brutto".

Zwolnienia w Polska Press

W Polska Press trwa fala zwolnień. Pod koniec października ubiegłego roku Komisja Międzyzwiązkowa Związków Zawodowych działających w Polska Press informowała, że wydawca na obecnym etapie zamiast jednostronnych wypowiedzeń umów rozwiązuje je z pracownikami za porozumieniem stron. Ten zbieg pozwala firmie uniknąć pracodawcy procesu zwolnień grupowych, który podlega innym rygorom prawnym, np. obowiązkowi konsultacji ze związkami zawodowymi.

Kim jest Elżbieta Żuraw?

Według oficjalnego biogramu opublikowanego przez Polska Press Elżbieta Żuraw jest związana z wydawnictwem od ponad 20 lat.

W marcu 2024 roku weszła w skład zarządu Polska Press.

Elżbieta Żuraw bez powodzenia kandydowała do Sejmu w wyborach parlamentarnych w 2023 roku. W 2024 roku, w wyborach parlamentarnych, została wybrana do Rady Miejskiej w Łodzi.

W styczniu Elżbieta Żuraw weszła w skład Rady ds. Cyfryzacji, działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji, którym kieruje Krzysztof Gawkowski z Lewicy.

