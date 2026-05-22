Gawkowski: Podpisaliśmy rozporządzenie ws. "małżeństw" jednopłciowych

Kilka dni temu premier Donald Tusk podczas posiedzenia rządu podkreślał, że Polska ma obowiązek wykonywać wyroki TSUE oraz polskich sądów administracyjnych. – Mamy dzisiaj kwestię praworządności i przestrzegania prawa – zobowiązaliśmy się, by przestrzegać wyroków sądów europejskich oraz polskich – powiedział premier.

Przypomnijmy, że niedawno Warszawa dokonała pierwszej w kraju transkrypcji zagranicznego aktu "małżeństwa" osób tej samej płci. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że decyzja została podjęta na podstawie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prezydent Warszawy zapowiedział również, że urząd będzie realizował kolejne wnioski składane przez pary jednopłciowe. "W kolejnym kroku USC będzie dokonywał transkrypcji małżeństw osób tej samej płci obywatelstwa polskiego zawartych na terytorium państw Unii Europejskiej, które wystąpiły lub wystąpią z takim wnioskiem do USC" – podkreślał.

Gawkowski: Rozporządzenie podpisane

W piątek minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że, wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwiński, podpisał rozporządzenie wprowadzające nowe wzory aktu małżeństwa. Jak ogłosił polityk Lewicy, oznacza to, że "transkrypcja małżeństw jednopłciowych w całym kraju staje się faktem".

"Historia dzieje się na naszych oczach. Dzięki tej zmianie w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Państwo będzie traktować wszystkich obywateli z godnością i szacunkiem. Polska administracja jest nowoczesna, sprawna i równa dla wszystkich" – napisał Gawkowski na swoim koncie na platformie X.

Wpis szefa resortu cyfryzacji skomentował wspomniany minister Kierwiński. Polityk KO podziękował Gawkowskiemu za "konstruktywny dialog i współpracę".

