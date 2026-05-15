Czarzasty zaczepił Czarnka. "Urojona rzeczywistość się potęguje"

– Urojona rzeczywistość to jest to, co dzisiaj z tej mównicy słyszeliśmy. Dzisiaj jest święto św. Izydora, składamy najlespze życzenia wszelkim rolnikom, którzy czekają na pomoc od pana premiera. Nie mogą się doczekać. W tej urojonej rzeczywistości wydaje się rządowi, że wszyscy się cieszą. Tak jak pani Sobierańska-Grenda jeździ po Polsce i mówi, że "pacjenci się cieszą" – mówił Przemysław Czarnek.

Poseł następnie nawiązał do rewolucyjnych zmian dotyczących małżeństw wdrażanych przez rząd. – Otóż proszę państwa ta urojona rzeczywistość jednak się potęguje. Jeden z was, pan Rafał, postanowił zarejestrować związek, który nazwał małżeństwem. Tu z tego miejsca 30 lat temu prof. Winczorek mówił – "Matrimonium to jest związek kobiety i mężczyzny", a wy niszczycie państwo – przemawiał Przemysław Czarnek.

Polityka, gdy ten schodził z mównicy, zaczepił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - Uprzejmie informuję, niezłośliwie pana potencjalnego premiera, że oklaski słabną – skomentował.

Rewolucyjne zmiany ws. "małżeństw LGBT"

– Dokonaliśmy pierwszej transkrypcji aktu "małżeństwa" pary jednopłciowej – ogłosił w czwartek (14 maja) prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Rząd tymczasem przygotowuje rozwiązanie systemowe. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że podpisał nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktów małżeństwa. Zakłada on wprowadzenie trzech konfiguracji dokumentów: "kobieta-mężczyzna", "kobieta-kobieta" oraz "mężczyzna-mężczyzna".

Wcześniej premier Donald Tusk przeprosił "tych, którzy przez długie lata czuli się odrzucani i upokarzani". – Państwo przez wiele lat nie zdawało tu egzaminu – przyznał. Dodał, że uznanie w Polsce "małżeństw" osób tej samej płci nie będzie prowadzić do adopcji dzieci.

