Alarm dla minister zdrowia. Tak Polacy ocenili jej pracę

O ocenę szefowe resortu zdrowia zapytano Polaków w sondaży przeprowadzonym przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski. Jego wyniki nie są dobrą wiadomością dla Jolanty Sobierańskiej-Grendy.

Tak Polacy ocenili minister zdrowia. Wyniki sondażu

Okazuje się bowiem, że negatywnie jej pracę w Ministerstwie Zdrowia oceniło aż 45,4 proc. respondentów. W ocenie 28,1 proc. z tej grupy sytuacja w systemie ochrony zdrowia za jej urzędowała uległa "zdecydowanemu pogorszeniu". Z kolei zdaniem 17,3 proc. jest w tym aspekcie "raczej gorzej".

Spora grupa uczestników badania, bo 37 proc., wyraziło pogląd, że po zmianie kierownictwa w Ministerstwie Zdrowia w systemie opieki zdrowotnej nie zaszły ani pozytywne, ani negatywne zmiany. Oznacza to, że w ich ocenie, jest w tym zakresie "tak samo, jak wcześniej".

Pozytywną ocenę Jolancie Sobierańskiej-Grendzie wystawiło 10,5 proc. badanych, z czego 9 proc. z tej grupy wybrało odpowiedź "raczej lepiej", a 1,5 proc. z nich – "zdecydowanie lepiej".

Sondaż zrealizowała pracownia United Surveys by IBRiS metodą CATI&CAWI na próbie tysiąca dorosłych osób w okresie od 13 do 14 maja 2026 r.

Obronili minister, ale wiedzą że jest źle. "Trudno będzie wygrać wybory z taką sytuacją w ochronie zdrowia"

Przypomnijmy, że Sejm odrzucił w ubiegły czwartek wotum nieufności wobec minister zdrowia. Przeciwko odwołaniu Jolanty Sobierańskiej-Grendy ze stanowiska opowiedziało się 238 posłów, za było 212, a dziewięciu nie wzięło udziału w głosowaniu. Wśród posłów, którzy stanęli w obronie szefowej resortu zdrowia była Anna Maria Żukowska.

'Polityk Lewicy była w środę gościem Polsat News. Żukowska wskazała, że choć Sobierańska-Grenda została obroniona przez większość rządową, to jednak zła sytuacja w służbie zdrowia będą ciążyć rządowi aż do końca kadencji. Bez zdecydowanych zmian, może nawet doprowadzić do przegrania wyborów w przyszłym roku.

– Mówiłam w wystąpieniu dotyczącym wotum nieufności wobec pani minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy, że ja się obawiam, iż wyborcy potraktują tę sytuację dając nam już nie żółtą, ale czerwoną kartkę jako całej koalicji. Naprawdę trudno będzie wygrać wybory z taką sytuacją w ochronie zdrowia, kiedy nie wydaje się na profilaktykę, co w ogóle też z punktu widzenia ekonomicznego jest głupie, bo później znacznie więcej kosztuje leczenie tych chorób na wyższym stopniu ich zaawansowania – powiedziała.

