Najnowszy sondaż. Koalicja Obywatelska wygrywa, ale nie ma szans rządzić

Jak wynika z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, gdyby wybory parlamentarne odbywały się dzisiaj, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 32,5 proc. głosów. Oznacza to wzrost o 0,7 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem z końca kwietnia.

Drugie miejsce zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosowałoby 24 proc. wyborców (spadek o 0,5 pkt proc.). Na podium znalazłaby się również Konfederacja Wolność i Niepodległość z poparciem na poziomie 13,1 proc. (wzrost o 0,5 pkt proc.).

Sondaż. Konfederacja Brauna rośnie w siłę

Największy wzrost poparcia – o 2,3 pkt proc. – zanotowała Konfederacja Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna osiągnęła w nowym sondażu 9,1 proc. poparcia.

Próg wyborczy przekroczyłaby jeszcze Lewica z wynikiem 6,8 proc. (spadek o 1,7 pkt proc.). Z kolei poniżej progu znalazłyby się: Polskie Stronnictwo Ludowe (4,1 proc.), partia Razem (3,1 proc.) oraz Polska 2050 (1,4 proc.). 5,9 proc. respondentów nie wie, na kogo oddać swój głos.

Tak wyglądałby podział mandatów

Po przeliczeniu sondażowego poparcia na poselskie mandaty, układ sił w Sejmie wyglądałby następująco:

Koalicja Obywatelska – 193 mandaty,

Prawo i Sprawiedliwość – 138 mandatów,

Konfederacja Wolność i Niepodległość – 66 mandatów,

Konfederacja Korony Polskiej – 39 mandatów,

Lewica – 24 mandaty.

Partie tworzące obecną koalicję rządzącą (przy założeniu, że PSL i Polska 2050 znajdą się poza Sejmem) nie zdołałyby utrzymać władzy. Sejmową większość mogłyby zbudować PiS, Konfederacja oraz formacja Brauna (łącznie 243 mandaty).

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 8-10 maja 2026 r. Badanie zrealizowano metodami CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) i CAWI (wypełnienie ankiety w formie elektronicznej) na ogólnopolskiej grupie 1000 ankietowanych.

