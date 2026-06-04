Afera w Kłodzku. Gadowski ujawnia szokujące kulisy

Co się kotłuje w Kotlinie Kłodzkiej? To właściwie rzecz, która zaprząta umysły bardzo wielu ludzi myślących realnie o polskim życiu politycznym i o tym, co się dzieje. Kiedyś tak zainteresowałem się Bogatynią, że to moje zainteresowanie, między innymi, doprowadziło do upadku rządzącego Bogatynią burmistrza, który nawet zwoływał Rady Miasta, żeby walczyć ze strasznym Gadowskim, który szerzy szokujące informacje na temat Bogatyni i układu rządzącego Bogatynią. Dodam, że ten człowiek był wspierany swego czasu przez Prawo i Sprawiedliwość.

Nie dało się tego wyperswadować tej partii. Podobnie teraz dopiąłem się do Kotliny Kłodzkiej i do Kłodzka samego i jak już wiecie, podałem informację o tym, że tu chodzi nie tylko o tą parę pedofili, którzy i z pieskiem i z nieletnią córką, ale także o to, że ta para zwabiała do swojego mieszkania różne atrakcyjne kobiety. One były tam odurzane, a potem gwałcone przez kilku mężczyzn naraz.