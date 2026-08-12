Tajna umowa Ukraina-Polska? Europoseł Konfederacji interweniuje

Dlaczego ewentualna umowa miałaby być zatajona przed polskim społeczeństwem? Interwencję w tej sprawie podjęła polska poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Konfederacji Anna Bryłka. "W związku z brakiem oficjalnych informacji ze strony polskiego rządu, skierowałam pismo do ministra Andrzeja Domańskiego i wnoszę o pilne wyjaśnienie tej sprawy" – poinformowała.

Ukraina chce tajnej umowy? Bryłka interweniuje

Minister spraw zagranicznych Ukrainy powiedział w środę, że Kijów prowadzi z Warszawą konsultacje w zakresie ewentualnego tranzytu zboża, którego nie można transportować Morzem Czarnym ze względu na rosyjskie ataki na statki handlowe. Zdumiewające słowa padły wcześniej z usta Wasyla Bodnara, który stwierdził, że "kwestia tranzytu ukraińskiego zboża przez Polskę nie powinna być publiczna".

"Szef ukraińskiej dyplomacji poinformował, że Ukraina prowadzi konsultacje z Polską w sprawie możliwości kolejnego tranzytu zboża. Ambasador Bodnar uważa, że «kwestia tranzytu ukraińskiego zboża przez Polskę nie powinna być publiczna»" – napisała na X Bryłka, załączając do wpisu treść pisma skierowanego do ministra rozwoju i technologii.

Polityk zapytała między innymi, czy rozmowy na linii Kijów-Warszawa w tej sprawie faktycznie są prowadzone. Jeśli tak, to kto konkretnie je prowadzi, od kiedy trwają, czego dokładnie dotyczą, jakie produkty rolne byłyby objęte umową. Polityk Konfederacji zapytała też, w jaki sposób będzie zagwarantowane, że transport deklarowany jako tranzyt rzeczywiście opuści terytorium Polski.

Kolejne pytanie brzmi: w jaki sposób będzie monitorowana każda partia ukraińskiego zboża wjeżdżającego do Polski?

Niby tranzyt a zboże zostanie znów w Polsce?

"Doświadczenie Polski z lat 2022–2023, kiedy mechanizmy ustanowione pierwotnie w celu ułatwienia tranzytu ukraińskich produktów rolnych doprowadziły do znaczącego zwiększenia ich obecności na polskim rynku. Do Polski od marca 2022 do marca 2023 wjechało ponad 4 mln ton zboża i nasion roślin oleistych, z tego tranzytem objęto 0,7 mln ton, a 3,4 mln ton zostało w kraju – co zrujnowało polski rynek rolny" – napisała Bryłka.

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