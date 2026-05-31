USA realnie pomogą Polsce, jeśli dojdzie do ataku? Są wyniki sondażu

W sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytani, czy zdaniem Polaków, USA realnie zaangażują się militarnie w obronę naszych granic, gdyby doszło do ataku Rosji.

Czy USA pomogą Polsce w razie ataku? Jest sondaż

Łącznie 48,1 proc. badanych wierzy, że USA pomogą Polsce, z czego 12,6 proc. jest tego "zdecydowanie" pewnych.

31,6 proc. uważa, że Amerykanie nie przyjdą nam z pomocą.

20,3 proc. respondentów wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Jeśli wyborców koalicji rządzącej (KO, PSL, Polska 2050, Lewica), 38 proc. uważa, że USA pomogą Polsce. 45 proc. osób grupy wyborców koalicji rządowej jest zdania, że Stany Zjednoczone nam nie pomogą.

Wyborcy opozycji w 62 proc. wierzą w amerykańskie wsparcie. 22 proc. wyraża sceptycyzm.

43 proc. z grupy "pozostałych wyborców" nie potrafi odpowiedzieć na tak zadane pytanie. 28 proc. z nich ufa amerykańskim gwarancjom.

Trump ogłasza: Kolejnych 5 tys. amerykańskich żołnierzy trafi do Polski

21 maja prezydent USA Donald Trump ogłosił we wpisie na Truth Social, że "w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tys. żołnierzy".

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 22-24 maja 2026 roku metodą mix-mode online oraz telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI & CAWI) na próbie 1000.

