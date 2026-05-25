Tak Polacy ocenili Nawrockiego. Nowy sondaż

Według badania pracowni CBOS, negatywne zdanie o działaniach prezydenta ma 42 proc. Polaków. Dane wskazują, że notowania Karola Nawrockiego uległy poprawie w stosunku do poprzedniego miesiąca. Odsetek pozytywnych ocen działalności głowy państwa wzrósł o jeden punkt procentowy, a negatywnych spadł o dwa punkty. Obecnie przewaga ocen pozytywnych prezydenta nad ocenami negatywnymi wynosi cztery punkty procentowe.

Niskie notowania polskiego parlamentu

Z kolei działalność Sejmu dobrze oceniło 33 procent ankietowanych, co stanowi spadek o cztery punkty procentowe wobec kwietnia.

Wzrosły zaś negatywne opinie o pracy parlamentu (o jeden punkt procentowy). Teraz wyraża je 49 proc. respondentów.

Natomiast 18 procent badanych nie miało zdania w sprawie oceny pracy prezydenta Karola Nawrockiego i Sejmu.

Żołnierze Stanów Zjednoczonych w Polsce. Taką rolę odegrał Nawrocki

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił w czwartek, że Waszyngton wyśle do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. "W związku z sukcesem wyborczym obecnego Prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę!" – napisał amerykański przywódca na swojej platformie Truth Social.

W poniedziałek "Rzeczpospolita" opisuje kulisy. Informatorzy z Pałacu Prezydenckim wskazują, że "to kwestia dobrych relacji między prezydentem Donaldem Trumpem a Karolem Nawrockim, wielotygodniowej czy nawet wielomiesięcznej pracy na zapleczu".

Jak wskazano, deklaracja przywódcy Stanów Zjednoczonych "dotyczy osobnego procesu wojskowo-politycznego, a nie komunikacyjnego chaosu wokół zatrzymania rotacji".

