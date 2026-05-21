Czarne chmury nad Miszalskim. Nowy sondaż przed referendum w Krakowie

Referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta Krakowa odbędzie się już w najbliższą niedzielę 24 maja.

Aby głosowanie w referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa, czyli minimum 3/5 liczby osób uczestniczących w drugiej turze wyborów samorządowych w 2024 roku.

Referendum w Krakowie. Sondaż w sprawie odwołania Miszalskiego

SW Research przeprowadziło sondaż dla "Wprost", w którym zapytano Polaków o to, czy Aleksander Miszalski powinien zostać odwołany ze stanowiska prezydenta Krakowa.

Wyniki badania pokazują krajową perspektywę patrzenia na lokalne referendum.

37,8 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco, 18 proc. jest przeciwko. Aż 44,2 proc. nie ma zdania w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego.

Najwyższy odsetek osób, które są za zmianą na stanowisku prezydenta Krakowa, został odnotowany wśród następujących grup ankietowanych: mężczyzn (39,1 proc.), respondentów w wieku 40-49 lat (39,5 proc.), z wykształceniem wyższym (41 proc.) i wśród mieszkańców miast z liczbą ludności w przedziale 20-99 tys. (45,4 proc.).

Za tym, aby Aleksander Miszalski wciąż pełnił funkcję prezydenta Krakowa, opowiadają się najczęściej: kobiety (18 proc.), ankietowani w wieku 50-59 lat (21,6 proc.), z wykształceniem średnim (20,6 proc.) i z miast z liczbą mieszkańców od 100 do 500 tys. (21,8 proc.).

Badanie zostało zrealizowane w dniach 19-20 maja 2026 roku przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 801 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia. Wyniki zostały zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.

