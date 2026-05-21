Będzie referendum zaproponowane przez prezydenta? Senat podjął decyzję

Decyzję ws. zaproponowanego przez głowę państwa referendum senatorowie podjęli w środowym głosowaniu.

Senat mówi "nie" propozycji prezydenta. "Można odrzucić wniosek, ale nie można uciszyć obywateli"

Za podjęciem uchwały w tej sprawie opowiedziało się 32 parlamentarzystów. Przeciwko były 62 osoby, zaś jedna wstrzymała się od głosu.

Wcześniej, we wtorek, przeciwko organizacji referendum opowiedziały się połączone komisje senackie: ds. Unii Europejskiej, gospodarki narodowej i innowacyjności, infrastruktury, klimatu i środowiska oraz rolnictwa i rozwoju wsi.

Przypomnijmy, że w myśl Konstytucji, prezydent zarządza referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Większość bezwzględna, konieczna do podjęcia uchwały w tej sprawie wynosiła w środowym głosowaniu 48 głosów.

"Senat odrzucił wniosek Prezydenta o referendum ws. Zielonego Ładu. To głosowanie przeciwko prawu Polaków do wypowiedzenia się w sprawie rachunków, miejsc pracy i przyszłości naszej gospodarki. Można odrzucić wniosek, ale nie można uciszyć obywateli. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy" – skomentował decyzję izby wyższej szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker.

Referendum ws. polityki klimatycznej

Przypomnijmy, że prezydent Karol Nawrocki chciał przeprowadzenia referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Informując 7 maja o skierowaniu wniosku do Senatu w tej sprawie, prezydent wskazał na prawo Polaków do wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji "Zielonego Ładu".

Wniosek przewidywał, że pytanie referendalne miałoby brzmieć: "Czy jest pan/pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".

