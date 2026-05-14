Referendum ws. Zielonego Ładu. Lisicki: Dobry ruch. Ziemkiewicz: Polacy zrozumieją, że nic nie mogą

Prezydent skierował do Senatu wniosek w sprawie przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, dotyczącego unijnej polityki klimatycznej i wzrostu cen energii.

Karol Nawrocki stwierdził, że pytanie referendalne jest "proste i uczciwe". Brzmi: "Czy jest Pan/Pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".

Prezydent tłumaczył, że to referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy członkostwu Polski w UE. – Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą. Jest decyzją za przyszłością, za normalnością, ale przede wszystkim jest wyrazem prawa do wolnego i suwerennego decydowania o własnym losie – argumentował.