Nawrocki spotkał się z Magyarem. Wiadomo, o czym rozmawiali

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że głównymi tematami pierwszego spotkania prezydenta Polski oraz premiera Węgier były relacje polsko–węgierskie, w tym współpraca gospodarcza, a także wsparcie węgierskich starań o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu.

"Ponadto omówiono kwestie bezpieczeństwa regionu oraz pogłębianie współpracy obu państw w ramach formatów regionalnych: Grupy Wyszehradzkiej, Bukaresztańskiej Dziewiątki i Inicjatywy Trójmorza" – czytamy w komunikacie na X.

Tusk spotkał się z Magyarem. Zapowiedział współpracę

Również premier Donald Tusk spotkał się w Warszawie z premierem Węgier Peterem Magyarem. Po spotkaniu szefów rządów Polski i Węgier odbyła się ich wspólna konferencja prasowa.

– Twoje historyczne zwycięstwo na Węgrzech to nie tylko powrót Węgier do Europy, do wysokich standardów, do uczciwości i do prawdziwej demokracji. To także znak nadziei dla milionów ludzi w Europie i na świecie, znak, że demokracja, rządy prawa, przyzwoitość i moralność w polityce, że to nie są przegrane sprawy – powiedział Donald Tusk.

Szef polskiego rządu poruszył również temat Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy – za władzy Viktora Orbana – uzyskali na Węgrzech azyl polityczny.

– Dziękuję bardzo za deklarację w sprawie pełnej współpracy państwa węgierskiego, jeśli chodzi o problemy, które zaciążyły nad relacjami polsko-węgierskimi, zanim zostałeś premierem: kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji – podkreślił.

Podczas wizyty w Warszawie premier Węgier Peter Magyar dostał od Donalda Tuska przypinkę w kształcie serca, czyli symbol KO.

