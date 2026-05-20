Opolska zachwalała Magyara. Dostała ripostę: Świętszy od papieża

Kraków, Warszawa i Gdańsk. Te trzy miasta w czasie swojej pierwszej wizyty w Polsce odwiedza nowy premier Węgier Peter Magyar. Do Polski przyleciał klasą ekonomiczną, co wywołało zachwyt prezenterki TVP Info Karoliny Opolskiej.

– Tu było dużo takich symbolicznych gestów. Po pierwsze, Peter Magyar przyleciał samolotem rejsowym, klasą ekonomiczną. I to też było takie odcięcie... – rozpoczęła, co wywołało szybką reakcję współprowadzącego pasmo informacyjne, Bartosza Cebeńko. – To już jest, powiem Ci szczerze, trochę świętszy od papieża – stwierdził.

– Ale polityka to też jest gra symboli. Nadużywanie atrybutów władzy przez Orbana było jednym z zarzutów – kontynuowała Opolska. – No ale błagam cię, premier dużego kraju, latający klasą ekonomiczną, to jest żart – stwierdził Cebeńko. Mówił dalej: – Tak samo to Skoda, którym on będzie jeździł teraz. Ja już widzę, jak oni zrobią kuloodporną Skodę. Jest taka wersja, ale taka Skoda kosztuje tyle samo, co S-Klasa – stwierdził.

– Mówimy o symbolach. Orban był oskarżany o to, że nadużywa tych wszystkich swoich atrybutów do celów prywatnych. Co oczywiście było prawdą, ale akurat te oskarżenia oczywiście nie dotyczyły latania samolotem rządowym w oficjalne delegacje – wskazała dziennikarka. – Jesteś premierem, latasz samolotem rządowym dla własnego bezpieczeństwa – ocenił Cebeńko.

Opolska powtórzyła, że Magyar chciał pokazać, że "jest blisko ludzi", dlatego "poleciał samolotem rejsowym".

– Proszę Cię, blisko ludzi. Nie wierzę w takie bajki – odparł sceptycznie Bartosz Cebeńko

Tusk spotkał się z Magyarem. Zapowiedział współpracę

Premier Donald Tusk spotkał się w Warszawie z premierem Węgier Peterem Magyarem. Po spotkaniu szefów rządów Polski i Węgier odbyła się ich wspólna konferencja prasowa.

– Twoje historyczne zwycięstwo na Węgrzech to nie tylko powrót Węgier do Europy, do wysokich standardów, do uczciwości i do prawdziwej demokracji. To także znak nadziei dla milionów ludzi w Europie i na świecie, znak, że demokracja, rządy prawa, przyzwoitość i moralność w polityce, że to nie są przegrane sprawy – powiedział Donald Tusk.

Szef polskiego rządu poruszył również temat Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy – za władzy Viktora Orbana – uzyskali na Węgrzech azyl polityczny.

– Dziękuję bardzo za deklarację w sprawie pełnej współpracy państwa węgierskiego, jeśli chodzi o problemy, które zaciążyły nad relacjami polsko-węgierskimi, zanim zostałeś premierem: kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji – podkreślił.

