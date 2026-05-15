Nagły zwrot ws. wyboru sędziów do KRS. "Naruszono ustawę, wybór nieważny"

Sejm wybrał 15 sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa. W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie PiS.

"Za" wyborem głosowało 235 posłów, przeciwko było 18, wstrzymało się 5. Kandydatów do KRS poparli politycy Koalicji Obywatelskiej, PSL, Lewicy, Centrum, Polski 2050, a także posłowie Joanna Mucha, Paweł Zalewski i Tomasz Rzymkowski. Przeciw głosowali członkowie klubów Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej, a także posłowie Tomasz Zimoch, Jan Ardanowski i Jarosław Sachajko. Wstrzymali się od głosu posłowie Razem i poseł Marcin Józefaciuk.

Wybór członków KRS z naruszeniem prawa?

Poseł PiS Paweł Jabłoński wskazuje jednak, że wybór został dokonany z naruszeniem prawa. Chodzi o art. 11d ust. 5 w zw. z ust. 4 ustawy o KRS, zgodnie z którym Sejm wybiera członków KRS na wspólną czteroletnią kadencję, na najbliższym posiedzeniu Sejmu po ustaleniu przez komisję listy 15 kandydatów.

twitter

"Oznacza to, że NIE MOŻE TEGO ZROBIĆ NA TYM SAMYM POSIEDZENIU, na którym kandydaci zostali wybrani przez komisję. Głosowanie w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w tej sprawie odbyło się zaś we wtorek – na BIEŻĄCYM posiedzeniu sejmu. (nie było też żadnego głosowania nad ew. skróceniem tego terminu – nie byłoby to zresztą możliwe, bo termin wynika z ustawy, a nie regulaminu Sejmu)" – wskazuje Jabłoński.

Jego zdaniem ta sytuacja oznacza, że wybór członków KRS został dokonany z naruszeniem ustawy i jest nieważny. "Nie wywiera skutków prawnych, a cała procedura powinna rozpocząć się od nowa" – napisał w mediach społecznościowych.

Kandydaci do KRS

Przypomnijmy, że we wtorek sejmowa komisja sprawiedliwości przedstawiła listę 15 sędziów-kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. W tym gronie znalazły się osoby popierane przez takie stowarzyszenia sędziowskie, jak np. Iustitia czy Themis: Edyta Jefimko, Dariusz Zawistowski, Monika Frąckowiak, Sławomir Cilulko, Wojciech Buchajczuk, Ewa Mierzejewska, Jarosław Łuczaj, Beata Donhöffner-Grodzicka, Agnieszka Kobylinska-Bortkiewicz, Magdalena Kierszka, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Katarzyna Zawiślak, Ewa Żołnierczuk-Dec, Karolina Bąk-Lasota i Bartłomiej Starosta.

Klub PiS wskazał kandydaturę sędziego Łukasza Piebiaka, byłego wiceministra sprawiedliwości w czasie urzędowania w roli szefa resortu Zbigniewa Ziobry. Z kolei klub Konfederacji wyznaczył Łukasza Zawadzkiego, opolskiego sędziego, który – podobnie jak Łukasz Piebiak – jest związany ze Stowarzyszeniem Prawnicy dla Polski.

Polska Agencja Prasowa poinformowała, że spośród tej grupy sędziów na liście opublikowanej ostatecznie we wtorek przez sejmową komisję sprawiedliwości nie znaleźli się ostatecznie Sławomir Cilulko oraz Beata Donhöffner-Grodzicka. Powodem takiej sytuacji był fakt, że że po jednym kandydacie do Krajowej Rady Sądownictwa wskazały kluby Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.

Czytaj też:

Bunt w Trybunale Konstytucyjnym. Sędziowie odmawiają orzekaniaCzytaj też:

"Brudna robota". Jak prok. Wełna odwołał prokuratorów ze Śląska