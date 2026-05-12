Lista kandydatów do KRS. Znamy nazwiska

Jak podaje RMF24, kluby parlamentarne wyznaczyły łącznie 17 kandydatur do KRS z wszystkich 60 sędziów zgłoszonych, którzy zostali zarejestrowani w Sejmie.

Partie współtworzące koalicję rządzącą wskazały 15 sędziów wyłonionych w ramach opiniowania kandydatów do tzw. sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa przez polskie zgromadzenia sędziów.

Znamy nazwiska kandydatów do KRS

W tym gronie znalazły się osoby popierane przez takie stowarzyszenia sędziowskie, jak np. Iustitia czy Themis: Edyta Jefimko, Dariusz Zawistowski, Monika Frąckowiak, Sławomir Cilulko, Wojciech Buchajczuk, Ewa Mierzejewska, Jarosław Łuczaj, Beata Donhöffner-Grodzicka, Agnieszka Kobylinska-Bortkiewicz, Magdalena Kierszka, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Katarzyna Zawiślak, Ewa Żołnierczuk-Dec, Karolina Bąk-Lasota i Bartłomiej Starosta.

Polska Agencja Prasowa poinformowała, że spośród tej grupy sędziów na liście opublikowanej ostatecznie we wtorek przez sejmową komisję sprawiedliwości nie znaleźli się ostatecznie Sławomir Cilulko oraz Beata Donhöffner-Grodzicka. Powodem takiej sytuacji był fakt, że że po jednym kandydacie do Krajowej Rady Sądownictwa wskazały kluby Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.

Klub PiS wskazał kandydaturę sędziego Łukasza Piebiaka, byłego wiceministra sprawiedliwości w czasie urzędowania w roli szefa resortu Zbigniewa Ziobry. Z kolei klub Konfederacji wyznaczył Łukasza Zawadzkiego, opolskiego sędziego, który – podobnie jak Łukasz Piebiak – jest związany ze Stowarzyszeniem Prawnicy dla Polski.

Emocje również wokół TK. Święczkowski zabrał głos

Polityczna burza rozgorzała również wokół Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł we wtorek, że prezydent nie ma bezwzględnego obowiązku przyjęcia ślubowania od osoby wybranej przez Sejm na stanowisko sędziego TK.

Do orzeczenia odniósł się tego samego dnia prezes TK Bogdan Święczkowski, który był gościem Polsat News.

– Rządzącym nie zależy na tym, żeby wykonywać orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Ponad 70 wyroków trybunału nie zostało wykonanych, między innymi dotyczących praw obywateli – powiedział.

Jak zaznaczył Święczkowski, "wiadomo jest, że rządzący znajdą sobie pretekst, aby tak robić". Ocenił również, że działania ekipy Donalda Tuska to "oczywista dezinformacja, manipulacja to są klasyczne zagrania służb specjalnych", mające na celu "niszczenie autorytetu TK". Prezes Trybunału wskazał, że ten proces rozpoczął się już od 13 grudnia 2023 roku.

