Nie lękajcie się!
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Opinie
  • Jan PospieszalskiAutor:Jan Pospieszalski

Nie lękajcie się!

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Jan Pospieszalski
Jan Pospieszalski Źródło: PMPG / Julita Ledzińska
#WARTO Przynajmniej od 2016 r., od konferencji w Royal Society „Nowe trendy w biologii ewolucyjnej”, świat nauki musiał uznać, że konsensus dotyczący teorii ewolucji jest nie do utrzymania.

W połowie XX stulecia, na skutek nowych odkryć, m.in. genetyki, archeologii, naukowcy zaktualizowali teorię Darwina, nazywając to „Nowoczesną Syntezą”.

Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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