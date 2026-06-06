Nie lękajcie się!

#WARTO Przynajmniej od 2016 r., od konferencji w Royal Society „Nowe trendy w biologii ewolucyjnej”, świat nauki musiał uznać, że konsensus dotyczący teorii ewolucji jest nie do utrzymania.

W połowie XX stulecia, na skutek nowych odkryć, m.in. genetyki, archeologii, naukowcy zaktualizowali teorię Darwina, nazywając to „Nowoczesną Syntezą”.